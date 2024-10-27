Ергенът Евгени гласува по аналогов начин

Ергенът Евгени Генчев предпочете да заложи на сигурно.

"Гласувам винаги. Ще гласувам в Пловдив, там съм си регистриран. Предпочитам аналогово - с листчето, да се разпиша. Винаги с хартийката съм аз!"

В изборното студио на bTV Ергенът Евгени Генчев споделя повече за личните и политическите си избори.

Като музикант той е обиколил много държави по света и според него можем да си вземем много добри практики оттам.

"Много лесно сочим с пръст, а трябва да се поемем повече лична отговорност."

В Ергенът той си водеше записки и статистика кое е подходящото място за него.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com