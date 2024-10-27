Любопитно

Ергенът Евгени гласува по аналогов начин

"Много лесно сочим с пръст, а трябва да се поемем повече лична отговорност", каза още той

Ергенът Евгени гласува по аналогов начин | StandartNews.com

Източник: Инстаграм/Евгени Генчев

27 окт 24 | 16:16
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Фатме Мустафова

Ергенът Евгени Генчев предпочете да заложи на сигурно. 

"Гласувам винаги. Ще гласувам в Пловдив, там съм си регистриран. Предпочитам аналогово - с листчето, да се разпиша. Винаги с хартийката съм аз!"

В изборното студио на bTV Ергенът Евгени Генчев споделя повече за личните и политическите си избори.

Като музикант той е обиколил много държави по света и според него можем да си вземем много добри практики оттам.

"Много лесно сочим с пръст, а трябва да се поемем повече лична отговорност."

В Ергенът той си водеше записки и статистика кое е подходящото място за него.

 

 

 

 

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Автор Фатме Мустафова

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