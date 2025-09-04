Ден, пълен с изненади, очаква знаците от хороскопа днес. Една зодия привлича парите като магнит, друга полита към върха. Овенът не се страхува от трудностите и разбива с рогата си всяка пречка по своя път. Близнаците обаче са като влак, който всеки момент може да дерайлира. Трябва много да внимават.

Какво още вещаят звездите за днес, 4 септември 2025 г., вижет дневния си хоросокп, представен от "Флагман".

ОВЕН - Не се страхувайте от трудностите, може да ги преодолеете. Готови сте за велики дела, но се изисква постоянство. Избягвайте натрапниците, не им позволявайте да се месят в живота ви! Поглезете близките си, защото точно сега се нуждаят от повече топлота и внимание!

ТЕЛЕЦ - Заемете се с това, което сте планирали, но забавете малко оборотите! Избягвайте споровете и не предприемайте рисковани действия! Любим човек може да се върне в живота ви. Разходка или фитнес ще ви се отразят добре сега. Уязвими са шията и ендокринната система.

БЛИЗНАЦИ - Днес сте като влак, който може да дерайлира от релсите. Затова по-добре отложете важните дела! Може да не ви достигнат силите или съвсем да се объркате. Интуицията може да ви провали. Приятели и семейството ще ви ще помогнат да се чувствате по-добре.

РАК - Умувате по кой път да поемете, но съмнения няма да ви дават мира. Важните дела и решения за бъдещето нека почакат. Не позволявайте на околните да ви манипулират! Послушайте музика! Тя ще ви върне усещането за хармония.

ЛЪВ - Очаквайте удари под кръста! Завистници ще ви провокират заради успехите. Пребройте поне до пет преди да им отговорите! Ако запазите спокойствие и разчитате само на своите сили, ще спечелите. Добре е да се запишете на курсове. Обърнете внимание на панкреаса!

ДЕВА - На кръстопът сте. На някои от представителите на този знак им предстои да вземат важни решения. Вслушайте се в съвета на вашите близки! С помощта на приятели ще постигнете завидни резултати. Възможни са любовни разочарования.

ВЕЗНИ - Мощен енергиен поток, може да ви отнесе както към върха, така и към дъното. Подаването на Рейки за бъдещи събития върши чудеса. Всичко, което правите в този ден, трябва да става съзнателно. Не сте отделяли достатъчно внимание на своята половинка!? Време е да промените това.

СКОРПИОН - Привличате като с магнит парите. Възползвайте се от късмета си и инвестирайте, но дайте приоритет на дейностите, изискващи продължително време за реализация! Отменете неприличните предложения, не е време за авантюри! Уязвими са половите органи.

СТРЕЛЕЦ - Настроението ви може да бъде помрачено от неочакван конфликт с роднини. Не позволявайте на гнева да ви отрови деня! Ако оставите любовта да проникне в душата ви, скоро ще забравите тревогите. Бъдете внимателни с парите днес! Не бързайте да вземате решения!

КОЗИРОГ - Не се насилвайте да правите нищо, което душата ви не желае! Това е вашият ден за забавления. Не излизайте на пазар сами, защото сега емоциите леко замъгляват разума! Пазете се и от енергийни удари с молитвата „Отче наш“! Тя може да е вашият щит.

ВОДОЛЕЙ - Точно днес не се гневете, не се карайте с никого и не давайте празни обещания! Заради дребен на пръв поглед конфликт, може да се разделите окончателно с близък човек. На необвързаните им предстои вълнуваща среща. Има опасност от хранителни отравяния.

РИБИ - Бъдете щедър и добър, защото започва период за ревизия за душата! Бъдещето ви зависи от това, което ще натежи на кантара на съдбата. Приятна изненада на любимия ще ви подобри настроението. Желателно е днес в менюто ви да няма месо. Препоръчителни са бобовите храни.

