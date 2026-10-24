Еър фрайърът мирише неприятно? Ето как да се отървете от упоритата миризма

Измили сте кошницата, почистили сте тавичката, подсушили сте всичко внимателно. И все пак, щом включите еър фрайъра, кухнята отново се изпълва с миризма на вчерашната риба, подправките или загорялата мазнина.

Познат проблем за мнозина, които използват все по-популярния уред с горещ въздух. Причината невинаги е в недостатъчно доброто измиване. Понякога неприятната миризма се крие там, където изобщо не се сещаме да погледнем.

Еър фрайърите приготвят храната чрез интензивна циркулация на горещ въздух. Докато готвим, микроскопични частици мазнина и остатъци от храна попадат не само в кошницата, но и по вътрешните стени, около нагревателя и на трудно достъпни места.

При следващото включване на уреда натрупаните замърсявания отново се нагряват и миризмата се появява.

Добрата новина е, че има няколко лесни начина да се справите с нея.

Първата стъпка: почистете местата, които обикновено пропускате

Преди всичко изключете еър фрайъра от контакта и го оставете да изстине напълно.

Извадете кошницата, тавичката и всички подвижни принадлежности. Измийте ги с топла вода и препарат за съдове, като използвате мека гъба.

Избягвайте телените гъби и агресивните почистващи препарати. Те могат да повредят незалепващото покритие, а надрасканата повърхност задържа повече замърсявания.

Не забравяйте и нагревателя. При много модели именно около него се натрупват мазнини и трохи, които продължават да миришат при всяко готвене.

Ако инструкцията на производителя го позволява, почистете внимателно тази част с мека, леко влажна кърпа или четка. При някои уреди достъпът е по-лесен, ако ги обърнете с отвора надолу върху мека повърхност.

Никога не потапяйте основния корпус във вода и не допускайте течност да прониква в електрическите компоненти. Преди повторно включване всички части трябва да бъдат напълно сухи.

Лимонът може да помогне срещу миризмата на риба

Един от най-популярните домашни помощници срещу неприятните аромати е обикновеният лимон.

Можете да избършете извадената кошница с кърпа, навлажнена с вода и малко лимонов сок, след което да я изплакнете и подсушите.

Съществува и друг метод – няколко резена лимон или малка термоустойчива купичка с вода и супена лъжица лимонов сок се поставят в кошницата и се нагряват за 5–10 минути при 150–160 градуса.

Важно: Тази процедура е подходяща само ако производителят изрично допуска нагряване на течности в съответния модел и използваният съд е предназначен за подобна употреба. При липса на такива указания се ограничете до ръчно почистване.

Малко оцет за упоритите аромати

Белият оцет също може да помогне, особено след приготвяне на риба или силно подправени храни.

Разредете малко количество с вода и навлажнете мека кърпа. Избършете кошницата и тавичката, след което ги изплакнете обилно.

Не пропускайте последната стъпка – ако оставите оцета върху повърхностите, рискувате вместо една неприятна миризма да получите друга.

Не изливайте оцет директно във вътрешността на уреда и не го използвайте върху части, за които производителят не препоръчва подобно почистване.

Сода бикарбонат – срещу мазнините и застоялия мирис

Ако ароматът на загоряла храна продължава да се усеща, опитайте със сода бикарбонат.

Разбъркайте малко сода с вода, докато получите гъста паста. Нанесете я върху замърсените участъци на извадената кошница или тавичката, ако материалът и указанията за поддръжка позволяват това.

Оставете да подейства около 15–20 минути. След това отстранете внимателно с мека влажна гъба, измийте и подсушете.

За неутрализиране на остатъчните миризми може да оставите в студената кошница отворен съд със суха сода през нощта.

Алтернативен вариант са няколко кафеени зърна, които също могат да помогнат срещу застоялите аромати.

На следващата сутрин извадете съда или зърната и се уверете, че в уреда няма остатъци, преди да го включите.

Как да не допуснете неприятната миризма да се върне?

Най-добрата защита е редовното почистване. Не оставяйте мазнината да престоява с дни, особено след приготвяне на риба, месо или силно ароматни ястия.

Измивайте кошницата и тавичката след всяка употреба. Периодично проверявайте вътрешността и нагревателя, а след почистване оставяйте всички части да изсъхнат добре.

Не препълвайте кошницата. Освен че пречи на равномерното готвене, прекомерното количество храна увеличава вероятността мазнини и трохи да попаднат по вътрешните повърхности.

Можете да използвате и специална перфорирана хартия за еър фрайър, стига производителят да я допуска. Тя трябва да бъде закрепена от храната, а не да остава свободна, тъй като въздушната струя може да я повдигне към нагревателя.

Когато прибирате уреда, оставете кошницата леко открехната, ако условията за съхранение позволяват. Така влагата няма да се задържа във вътрешността.

И още нещо важно: ако след старателно почистване продължава да се усеща силна миризма на изгоряла пластмаса или електрическа изолация, спрете използването на еър фрайъра и потърсете техническа проверка. Подобна миризма не бива да се прикрива с ароматизиращи средства.