Наша скандална актриса се отрече от себе си

Елен Колева, която зрителите помнят от филма "Шивачки" и от редица театрални постановки, вече не иска да живее в образа, с който стана известна. Актрисата символично е погребала скандалната Елена Колева, за да започне начисто като Елена Калевска - жена, която търси спокойствие далеч от светската суета и се е посветила на духовни практики.

Зад тази промяна обаче стоят години на болезнени преживявания, лични кризи, разрушителни навици и разочарования в любовта и професията, пише "Галерия".

Днес Калевска говори открито за трудния си път, за отказа от стария начин на живот и за убеждението си, че човек трябва първо да се научи да живее със себе си, преди да търси спасение в другите.

Елена Колева привлича широкото внимание с главната си роля във филма „Шивачки“ през 2007 г., която ѝ носи и отличие за най-добра актриса. Следват театрални роли, телевизионни изяви и участие в „Dancing Stars“. Успоредно с професионалните успехи обаче личният ѝ живот все по-често попада в светските хроники.

В един момент актрисата започва да усеща, че публичният образ, изграден около името ѝ, има все по-малко общо с човека, който е в действителност. Големият обрат настъпва след трудна любовна връзка, за която днес предпочита да не говори с конкретни имена.

По думите ѝ тогава преминава през тежки емоционални състояния и започва да търси начин да излезе от порочния кръг. Калевска е разказвала и за употребата на вещества, чрез които се е опитвала да притъпи болката и вътрешната празнота.

Макар да не смята, че е достигнала абсолютното дъно, признава, че е усетила колко опасно близо се намира до него. Промяната не идва изведнъж. Елена постепенно преосмисля отношенията си, ежедневните си навици и начина, по който гледа на себе си.

По думите ѝ от години не употребява алкохол, като при празнични поводи може да държи чаша единствено за наздравица. Отказала се е и от кафето, което е заменила с черен чай.

Най-видимият знак за новото начало обаче е решението ѝ да използва името Елена Калевска, с което подчертава връзката с родовата си история и желанието да се дистанцира от стария си публичен образ.

Пътят към новите ѝ убеждения преминава през интереса към учението на Петър Дънов и медитацията. През 2019 г. Елена се запознава с космоенергетиката - практика, която нейните последователи свързват с работа с енергията и съзнанието.

В определен момент започнала да усеща, че все по-малко врати в актьорската професия остават отворени за нея. Въпреки това Елена не е скъсала окончателно с театъра. Продължава да участва в представления, но вече не поставя сцената в центъра на живота си.

С промяната в начина ѝ на живот се променя и обкръжението ѝ. От старите приятелства, по думите ѝ, са останали почти само две близки приятелки от детството. Днес около нея има предимно хора, с които споделя новите си интереси.

Различно гледа и на любовта. Калевска признава, че в миналото е попадала в ролята на човек, който се опитва да спасява партньора си и да решава проблемите му. Сега се стреми да разпознава този модел навреме и да не го повтаря.

Не крие, че иска да има човек до себе си, но вече не е готова да прави компромиси със собственото си спокойствие само за да бъде във връзка. Понякога се пита дали подходящият партньор изобщо ще се появи, но след дългия период на усамотение се е научила да се чувства добре и сама.