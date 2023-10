Мег Райън с бурно завръщане в 3 роли

Мег Райън - актрисата, която очарова публиката с ролите си в "Безсъници в Сиатъл", "Когато Хари срещна Сали" и "Имате поща", се завръща на големия екран в романтична комедия, на която е и сценарист, режисьор и продуцент, предаде Ройтерс.

Осем години след последния си холивудски филм Райън се снима в "Какво се случва по-късно" ("What Happens Later"). Актрисата се превъплъщава в образа на Уила - жена, която се събира с бившия си партньор (в ролята Дейвид Духовни), когато и двамата са блокирани от снега на летището.

Романтичната комедия е базирана на пиесата "Падаща звезда" на американския драматург Стивън Диц.

Мег Райън споделя, че е работила три години, за да пренесе проекта на големия екран. "Какво се случва по-късно" тръгва по кината в петък.

Романтичната комедия, режисирана от Мег Райън, е сред няколкото филма на независими продуцентски компании, които получиха отказ от право от актьорския съюз SAG-AFTRA. Това означава, че снималите се в тях актьори са свободни да промотират филмите си въпреки продължаващата стачка.

Дейвид Духовни похвали работата на Мег Райън във всичките й различни роли във филма.

За Мег Райън "Какво се случва по-късно" е втори режисьорски опит след филма "Итака" от 2015 г. В него актрисата си партнираше с Том Ханкс, с когото са се снимали в "Имате поща" и "Безсъници в Сиатъл", и със сина си Джак Куейд.

