Най-популярните бебешки имена за 2026 г.: едно име преобърна класацията

Как да кръстим детето си? Това е един от най-вълнуващите, но и най-трудните въпроси за бъдещите родители. Някои избират име с дълбоки семейни корени, други търсят нещо необичайно, а трети се вдъхновяват от литературата, киното и популярната култура.

Новата класация на BabyCenter за 2026 г. разкрива интересни промени в предпочитанията на американските родители. И макар две добре познати имена да продължават да оглавяват списъците, едно момичешко име прави впечатляващ скок и вече е съвсем близо до първото място, съобщава списание People.

Елиана – голямата изненада на годината

Оливия запазва първото място сред момичешките имена, но непосредствено след нея вече се нарежда Елиана.

Само за година името се изкачва с пет позиции – от седмо място през 2025 г. до второ през 2026 г. А през 2024 г. то е било едва на 14-о място.

Този стремителен възход превръща Елиана в една от най-интересните тенденции при избора на имена за новородени.

Разместването засяга и останалите имена в челната десетка. Амелия отстъпва с една позиция и вече е трета, докато Шарлот се изкачва с две места до четвъртата позиция.

София пада с две места до пето, Изабела отстъпва с едно до шесто, а Ема губи три позиции и се нарежда седма.

Аврора се изкачва с едно място до осмо, докато Евелин прави завръщане в първата десетка, като скача с пет позиции до девето място.

Мия остава десета, а Ели изпада от топ 10 и вече заема 11-ата позиция.

Кои са десетте най-популярни имена за момичета и момчета?

Ето как изглежда класацията на BabyCenter за 2026 г. в Съединените щати:

Място Момичета Момчета 1 Оливия Ноа 2 Елиана Лиъм 3 Амелия Оливър 4 Шарлот Илайджа 5 София Матео 6 Изабела Лукас 7 Ема Елиас 8 Аврора Леви 9 Евелин Езра 10 Мия Лео

При момчетата фаворитите не отстъпват

Докато при момичетата има сериозни размествания, родителите на момчета се оказват далеч по-постоянни в предпочитанията си.

За трета поредна година първите пет позиции остават непроменени.

Ноа продължава да е най-предпочитаното име, следвано от Лиъм, Оливър, Илайджа и Матео.

Промените започват от шестото място, където Лукас се изкачва с една позиция.

По-интересен е възходът на Елиас, който скача с цели осем места и за първи път попада сред десетте най-популярни имена за момчета.

Леви отстъпва с две позиции до осмо място, а Езра губи една и вече е девети.

Лео също се завръща в челната десетка, като се изкачва с едно място до десета позиция.

За сметка на това Ашър и Лука изпадат от топ 10 и се нареждат съответно на 11-о и 12-о място.

Новите любимци на родителите

Интересни тенденции се забелязват и извън първата десетка.

Сред момичешките имена Магнолия е единственото ново попълнение в топ 100. То се изкачва с цели 40 позиции и достига 88-о място.

При момчетата новите имена в първата стотица са четири.

Майло се изкачва с 41 места до 89-о, Стетсън напредва с 46 позиции до 95-о, а Арчър печели 23 места и вече е 96-и.

Особено любопитно е завръщането на Дийн, което достига 100-ната позиция. За първи път през този век името влиза в топ 100 на BabyCenter, след като е било особено популярно през 50-те и 60-те години на миналия век.

Но не всички познати имена успяват да задържат интереса на родителите. Лия и Бруклин отпадат от първата стотица при момичетата, а Кристиан и Райън – при момчетата.

Дългите имена отново са на мода

Друга интересна особеност на класацията е нарастващото предпочитание към по-дългите имена.

Според BabyCenter 29% от имената за момичета в топ 100 са съставени от поне седем букви. При момчетата делът е още по-висок – 31%.

Сред най-дългите имена в класацията е Кристофър, което в оригиналното си английско изписване Christopher съдържа 11 букви.

Забелязва се и любопитна тенденция при първите букви.

Цели 15% от стоте най-популярни момичешки имена започват с английската буква E. При момчетата водеща е J, с която започват 14% от имената в топ 100.

Сред влиянията върху избора се открояват популярната култура, митологията и интересът към по-необичайни имена. Например Атлас, Орион, Ирис и Дафне привличат внимание с митологичните си корени, докато Стетсън, Уокър и Уайлдър носят духа на американския Запад.

Как е направена класацията?

Данните на BabyCenter се основават на имената на повече от 350 000 бебета, родени през 2026 г., чиито родители са регистрирани в приложението на платформата.

Затова списъкът не представлява окончателната официална статистика за всички новородени в САЩ, а ранна картина на предпочитанията през годината.

Официалните американски данни за имената на бебетата, родени през 2026 г., се очакват през май 2027 г.

Засега Оливия и Ноа запазват лидерските си позиции. Но големият скок на Елиана показва колко бързо могат да се променят предпочитанията на родителите и как едно име, което допреди две години е било извън челната десетка, може да се превърне в следващия голям фаворит.