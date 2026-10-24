Уволниха го, а той започна да продава цветя от балкона си. Днес печели милиони

Понякога загубата на работа се оказва началото на нещо много по-голямо. За Брандън Хърст от Лос Анджелис повратният момент настъпил през 2020 г., когато пандемията от COVID-19 го оставила без препитание. Днес неговият необичаен бизнес с цветя носи милиони долари годишни приходи, а всичко започнало с едно розово растение в розова саксия.

Историята му разказва списание People в ексклузивно интервю.

Едно розово цвете променя всичко

През 2020 г. Хърст работел като административен асистент в офис за недвижими имоти. Живеел от заплата до заплата и след уволнението си трябвало бързо да намери нов източник на доходи.

Вече продавал различни вещи чрез Facebook Marketplace, когато забелязал жена, предлагаща растения, закупени от местен евтин магазин.

Решил да опита същото, въпреки че дотогава никога не бил отглеждал собствено растение.

През април или май 2020 г. публикувал първата си обява – розово цвете в розова саксия.

Реакцията го изненадала. Още през нощта започнали да пристигат десетки съобщения от желаещи да го купят.

Това, което изглеждало като начин да изкара няколко допълнителни долара, постепенно се превърнало в семейно начинание.

Само шест месеца по-късно Брандън, и майка му вече се занимавали с продажба на растения на пълен работен ден.

Балконът се превърнал в цветарски магазин

Първият магазин на Брандън всъщност бил балконът на семейния апартамент.

Там той подреждал саксии, приготвял поръчки и експериментирал с различни растения. Майка му го водела до местния пазар за цветя, откъдето купували стока на едро, а приятелпомагал с организацията и изпращането на поръчките.

Постепенно Брандън открил, че работата с растения му носи и нещо, което предишната професия не му давала – спокойствие и истинско удоволствие.

Спомня си как седял на пода на балкона, подреждал сукуленти и изработвал цветна композиция за един от първите си клиенти.

Дотогава не си представял, че един ден ще изкарва прехраната си по този начин.

Майка му първоначално го съветвала да не рискува и да запази постоянната си работа. Но когато видяла как бизнесът се разраства, се превърнала в един от най-големите му поддръжници.

TikTok се оказал златната възможност

През 2021 г. клиентка, занимаваща се със социални мрежи, му предложила да започне да публикува видеоклипове под името Brandon The Plant Guy – „Брандън, човекът с растенията“.

Той започнал да обяснява как се отглеждат различни видове, кои са най-подходящи за начинаещи и какви грешки да избягват любителите на стайни цветя.

Някои от видеата му бързо надхвърлили един милион гледания.

Преди официалното стартиране на TikTok Shop през 2023 г. той вече имал 100 000 последователи. Днес аудиторията му надхвърля 268 000 души.

Истинският пробив дошъл на 18 април 2023 г., когато за първи път организирал продажба на живо.

Брандън се надявал да продаде около 30 растения. Вместо това за приблизително три часа продал 250.

Поръчките били толкова много, че семейството едва успявало да ги обработи. Холът се изпълнил с опаковки, кашони и саксии, а близки, съседи и дори клиенти започнали да помагат.

Една промяна утроила печалбата му

Големият финансов скок настъпил в началото на 2026 г.

Дотогава Хърст продавал растенията на фиксирани цени – например за 16 или 35 долара.

Тогава решил да превърне продажбите си на живо в търгове. Вместо да определя окончателната цена предварително, оставял клиентите да наддават.

Резултатът бил впечатляващ. По негови думи печалбите на компанията се утроили.

Днес бизнесът му реализира милиони долари годишни брутни продажби. Само през 2026 г. компанията е продала над 100 000 растения.

Всяка седмица клиентите купуват приблизително 5000 растения, а екипът обработва около 1000 поръчки дневно.

Един от най-продаваните видове е златният потос. За три години и половина компанията е продала повече от 10 000 растения от този вид, като днес по време на излъчванията на живо се купуват между 300 и 500 седмично.

Клиентка дала 200 долара за обикновено растение

Не всички купувачи обаче участват в търговете само заради цветята.

Брандън разказва за клиентка, която предложила 200 долара за обикновен потос в саксия с диаметър около 15 сантиметра.

Самият той знаел, че растението не струва толкова.

Жената обаче пазарувала от него от години и искала по този начин да подкрепи бизнеса му.

Тъкмо тази лична връзка се оказала една от тайните на успеха.

Продажбите на живо понякога продължават между шест и осем часа. Брандън разговаря с клиентите, разказва шеги, обяснява как да се грижат за растенията и превръща онлайн пазаруването в своеобразно общностно събитие.

Някои зрители споделят с него тежки лични преживявания, свързани със загуба на близък, домашно насилие или депресия. Други намират приятели сред участниците в излъчванията и продължават общуването си в Discord.

За Хърст това вече не е просто продажба на растения, а общност от хора, които искат да бъдат чути и приети.

От 56 квадратни метра до огромна оранжерия

Дълго време бизнесът се помещавал в апартамента, в който Брандън израснал.

Прабаба му наела жилището още в началото на 70-те години, а по-късно то се превърнало едновременно в негов дом, склад и студио за видеопродажби.

Площта му била около 56 квадратни метра. С увеличаването на поръчките обаче растенията постепенно завзели балкона, трапезарията и хола, а бившата му спалня се превърнала в помещение за излъчвания на живо.

Имало седмици, когато от този малък апартамент излизали между 1000 и 2000 растения.

През февруари 2026 г. компанията започнала работа с фамилен разсадник в долината Сан Фернандо, който съществува от 40 години.

Днес Брандън наема там оранжерия с площ приблизително 279 квадратни метра и прилежаща къща.

Екипът му вече наброява 24 души, сред които са баща му, дългогодишни съседи и бивши клиенти.

От ученик с трудности до собственик на бизнес за милиони

Най-невероятното в историята е, че Брандън никога не е смятал себе си за човек, способен да създаде голяма компания.

Той няма университетска диплома и признава, че едва успял да завърши гимназия.

Когато интересът към стайните растения започнал да намалява след пандемията, семейството дори обмисляло да се върне към обикновената работа на заплата.

Тогава TikTok Shop дал нов живот на начинанието.

Днес Брандън мечтае през следващата година да удвои бизнеса и да привлече още хора, които да водят онлайн продажбите.