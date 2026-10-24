Тази нощ печелим един час сън! В 4:00 става 3:00 - какво трябва да знаем

Тази нощ ще спим с един час повече. В нощта срещу неделя, 25 октомври, България преминава от лятно към астрономическо, или така нареченото зимно часово време.

Точно в 4:00 часа сутринта часовниците трябва да бъдат върнати с един час назад – на 3:00 часа, припомнят от Българския институт по метрология.

Така неделята ще бъде с един час по-дълга, а сутрин ще започне да се съмва по-рано. За сметка на това вечер ще се стъмва по-рано.

Трябва ли сами да сверяваме часовниците?

Повечето съвременни смартфони, компютри и други устройства, свързани с интернет, преминават автоматично към новото време, когато настройките им са правилно зададени.

Ръчните и стенните часовници, както и някои домакински уреди, обаче може да се наложи да бъдат сверени ръчно.

Докога ще местим стрелките два пъти годишно?

Въпреки продължителните дискусии за премахване на сезонната смяна на времето, Европейският съюз все още не е взел окончателно решение.

От Съвета на ЕС припомнят, че според действащата директива всички държави членки преминават към лятното часово време в последната неделя на март, а към стандартното си време – в последната неделя на октомври.

Още през 2018 г. Европейската комисия предложи тази практика да бъде прекратена, но до окончателно споразумение не се стигна.

Затова и през 2026 г. правилата остават непроменени.

Следващото преминаване към лятното часово време ще бъде на 28 март 2027 г., когато часовниците отново ще се преместят с един час напред.