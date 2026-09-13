Всичко за Смяна На Часа

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Колко е часът в града

Колко е часът в града

Десетки майстори ще завъртят ръчно тази вечер механизмите, други се настройват от сателит В полунощ в събота Радослав Георгиев ще влезе в часовникова...

26 март | 6:00
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