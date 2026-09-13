Специалисти дадоха най-важните съвети след смяната на часа
Объркването на вътрешния "часовник" влияе на цялото тяло
Следете всички новини, анализи и коментари за Смяна На Часа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Объркването на вътрешния "часовник" влияе на цялото тяло
Те нямат проблем да се справят с промяната
Възможно е да усетим преходни симптоми
На 27 март местим стрелките на часовниците си с един час напред. Лятното часово време за 2016 г. се въвежда в 3 часа на 27 март и е в сила до 4 часа н...
Пролетта вече е тук, макар че ту вали, ту напича слънце, и още не сме й се порадвали. А днес преминаваме от зимното часово време към лятното. България...
В 3:00 ч. на 27 март, неделя, преминаваме към лятното часово време, съобщи Българският институт по метрология. Тогава стрелките на часовниците трябва...
Десетки майстори ще завъртят ръчно тази вечер механизмите, други се настройват от сателит В полунощ в събота Радослав Георгиев ще влезе в часовникова...