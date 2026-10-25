Тази нощ печелим един час сън! В 4:00 става 3:00 - какво трябва да знаем
България преминава към зимното часово време в неделя, 25 октомври. Стрелките се връщат с час назад, а въпросът кога Европа ще спре да мести часовницит...
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България преминава към зимното часово време в неделя, 25 октомври. Стрелките се връщат с час назад, а въпросът кога Европа ще спре да мести часовницит...
В навечерието на местните избори избухна скандал заради заместник-министър
Правителството освободи Димитър Станков като председател на Българския институт по метрология и определи Паун Илчев за временно изпълняващ длъжността....