Нощта, която изяде 10 дни от календара. Грешките в историята
Заради Григорианския календар избутват бунтове в Европа, пълен хаос с писмата
Следете всички новини, анализи и коментари за Астрономическо Време. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Заради Григорианския календар избутват бунтове в Европа, пълен хаос с писмата
Смяната на времето разделя страните от ЕС, въпреки обещанието практиката да бъде премахната
София. Тази нощ в 4:00 часа България премина към зимно астрономическо часово време. Часовниците се връщат с един час назад. Зимното часово време ще пр...