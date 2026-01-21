Драго Драганов с неочаквано признание

Знаковият водещ на БНТ Драгомир Драганов изненада зрителите на "На кафе" с неочаквано откровение.

Попитан дали успява да спестява, той призна без увъртане, че не само не спестява, но често прибягва до помощ от приятели, за да покрие ежедневните си разходи.

"Никак лесно не спестявам пари, харча до последна стотинка. Много често ми се налага да взимам пари на заем от приятели, за да изкарам до следващ хонорар", призна Драго.

В края на 2025 г. Драганов взел твърдо решение да внесе промяна в начина си на живот и отношение към парите.

"Казах си, че през 2026-а трябва да направя някаква промяна. Трябва да стана малко по-отговорен към харченето, пилеенето на пари", сподели още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com