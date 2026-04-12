Бен Афлек направи нещо невероятно за Дженифър Лопес

Бен Афлек и Дженифър Лопес са имали затруднения при продажбата на своето имение в Бевърли Хилс, струващо 60 милиона долара, и сега актьорът се отказва напълно от имота.

Според репортаж на TMZ, 53-годишният носител на „Оскар“ е прехвърлил на бившата си съпруга целия си дял в имота, чиято стойност се оценява на 60 милиона долара.

Съдебни документи, получени от медията, показват, че бившите съпрузи са променили споразумението си за разпределение на имуществото, което показва „прехвърляне на собственост между съпрузите“. Въпреки че документът не е конкретен, източници твърдят пред TMZ, че Афлек е прехвърлил целия си дял на Лопес безвъзмездно.

Къщата с площ от 3530 кв. м. беше първоначално пусната на пазара през юли 2024 г. - само няколко седмици преди Лопес да подаде молба за развод.

Медията съобщи, че бившата двойка се е опитвала в продължение на година и половина да я продаде на първоначалната цена от 68 милиона долара, а през септември е намалила цената с 16 милиона долара. Лопес и Афлек са платили 60,85 милиона долара за нея през май 2023 г.

Звездите шокираха феновете, когато подновиха романтичната си връзка почти две десетилетия по-късно. През април 2022 г. те се сгодиха за втори път и сключиха брак на спонтанна церемония в Лас Вегас на 16 юли 2022 г.

Месец по-късно организираха сватбено тържество за семейството и приятелите си, но през август 2024 г. Лопес подаде молба за развод, написаха от woman.bg.

