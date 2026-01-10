Баскет и Оги: Кучетата, които разбират човешкия език

Ново проучване, публикувано в списание Science, показва, че някои кучета могат да научават имената на своите играчки само като слушат разговорите на стопаните си, предава Асошиейтед Прес.

Докато повечето кучета отлично усвояват команди като „седни“ или „стой“, едва елитна група надарени животни успява да запомня имената на стотици предмети. Учените познават около 50 такива „звезди“ сред кучетата.

В експеримента участвали 10 надарени кучета, включително бордър коли на име Баскет и лабрадор Оги. Стопаните държали нова играчка и разговаряли за нея с друг човек, след което кучетата трябвало да я открият сред купчина други предмети.

Резултатите били впечатляващи: 7 от 10 кучета успешно асоциирали името с конкретната играчка, дори когато обектът бил скрит в непрозрачна кутия.

„За пръв път виждаме кучета, способни да научават имена чрез подслушване“, коментира авторът Шани Дрор от унгарския университет Лоранд Йотвьош и Университета за ветеринарна медицина в Австрия.

Подобни умения досега са наблюдавани при папагали и някои маймуни, а при хората това е начинът, по който деца под 2 години научават нови думи чрез слушане. При кучетата обаче мозъчните механизми са различни.

Все пак, не всички кучета могат да учат по този начин, уточняват учените.

