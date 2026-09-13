Баскет и Оги: Кучетата, които разбират човешкия език
Знаят имената на играчките си
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Знаят имената на играчките си
Мнение на британски журналист и бивш лекар
Плътността на невроните на един квадратен милиметър мозъчна кора е по-висока при писаните
Уличните лампи в градовете и селата стават „умни“
КПКОНПИ пусна декларациите на новите кметове и общинари
Обичайте и разпускайте, ако искате да живеете и успявате дълги години Ако все още сте на около 30, то веднага трябва да се заемете с живота си, за да...
Samsung Electronics направи първата крачка към свързване на елекстроуредите чрез концепцията „Интернет на нещата" (Internet of Things), като представи...