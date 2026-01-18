Банкер написа най-странното писмо до Банката на Англия

Бившият служител на Банката на Англия Хелън МакКоу призова институцията спешно да се подготви за потенциална финансова криза, която може да възникне при официално потвърждение за НЛО.

Това съобщава The Times, като показва писмо на МакКоу до управителя на Банката на Англия Андрю Бейли, в което банкерът препоръча незабавно разработване на стратегия в случай, че американските власти обявят съществуването на извънземен живот.

Бившият банкер отбеляза, че такова изявление може да предизвика масова паника на финансовите пазари, да доведе до масово изтегляне на депозити и да застраши стабилността на банковата система.

В писмото се казва, че в такава ситуация населението може да загуби доверие в традиционните активи и да започне да търси алтернативни начини за спестяване на средства.

Маккоу подчерта, че дори при ниска вероятност за такова развитие на събитията би било безотговорно да се игнорира, а предварително подготвен план ще смекчи възможните последици за икономиката.

