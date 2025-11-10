Актриса посети магазин и се хвана за главата. Цените

Актриса разкри за свое посещение на магазин и увеличите се цени.

Йоана Буковска разкри, че е влязла да пазарува в голям наш магазин, и сметката й била със 100 лева и нещо отгоре за същите продукти, които е купила преди един месец.

Според нея, ако погледнем практически нещата, това дали ще плащаме е евро или в лева, едва ли някого го притеснява, щом сме преживели махането на нулите преди повече от 20 години.

По-различното е това, че вече цените скачат, обуславяйки се спрямо еврото, и да се подготвим, когато влезе еврото, те вече да са по-високи. Разбира се, мен лично ме касае с колко още ще бъде ощетен бюджета за култура догодина, независимо в какви мерни финансови единици е измерен, допълни Буковска.

Естествено, че противопоставянето на едни срещу други – на работещите в частни сектор срещу тези в държавния, не води към консолидиране на гражданското общество. Така че това е основната задача пред властите. Не да ни разединяват, а да ни обединят и да вдъхнат някаква сигурност и някакъв таван на цените, защото инфлацията вече е в ход, допълни в „Пресечна точка“ Йоана Буковска.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com