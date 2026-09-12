Всичко за Йоана Буковска

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Яворов и джаз в Борисовата

Яворов и джаз в Борисовата

Йоана Буковска, Александър Митрев, Божидар Попчев, Мариана Йотова представят спектакъла "Да бъдеш или да не бъдеш на 36" тази събота на Лятната сцена...

26 август | 6:00
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