4 зодии получават съдбоносни послания от Вселената

Четири зодиакални знака ще усетят мощно влияние от Вселената до дни.

Новолунието в Дева отваря ясен канал за получаване на прозрение и вътрешно напътствие. Ако сте готови да слушате и забелязвате, отговорите ще дойдат тези дни. Това е времето, когато догадките ще се окажат верни, а решенията, взети на интуитивно ниво, ще се окажат точни.

За някои знаци посланията от Вселената ще се проявяват чрез разговори, а за други под формата на внезапни прозрения, които не могат да бъдат пренебрегнати,

пише YourTango.

Овен

За Овена този период ще бъде момент на яснота. Изведнъж ще разберете, че в някаква спорна ситуация сте били прави през цялото време. Това ще ви даде чувство на увереност и дори желание малко да се порадвате на победата си. И това е напълно нормално. Понякога такива моменти са необходими за уверено крачене напред. Новолунието ще ви донесе усещане за ново начало, което е изпълнено с позитивизъм. Вселената ще ви покаже, че рисковете и грешките са само част от пътя, но когато всичко се получи перфектно, радостта от това е още по-силна.

Рак

Раците ще получат дългоочакван „магически тласък“ в правилната посока. Новолунието в Дева е събитието, което ви напомня, че вие сте на правилния път и трябва да се доверите на себе си. Периодът може да остане в личната ви история като такъв, в който знаците на съдбата наистина са оказали влияние. Ще почувствате прилив на вдъхновение, желание за размисъл или да се оттеглите, за да уловите фината енергия на момента. Атмосферата ще ви изпълни с увереност и вътрешна сила.

Дева

За Девите това Новолуние ще е истински духовен бутон за нулиране. Ще почувствате, че вече не сте заседнали, а сте получили зелена светлина да продължите напред. Това е времето на промяна, което сте чакали. Изглежда сякаш Вселената най-накрая е чула молитвите ви и сега те започват да се сбъдват по най-невероятните начини. Периодът обещава чувство на обновление и радост за вас. Това е времето смело да правите нови планове и да се наслаждавате на промените.

Риби

Рибите ще получат точно това, което са поискали - насоки и помощ свише. Понякога чакаме дълго време за отговор, а понякога той просто попада право в ръцете ни. Ако сте се съмнявали в някакъв избор, сега ще разберете дали това е правилният път. Важно е да се доверите на този знак и да вложите всичките си най-добри намерения в случващото се. За Рибите това Новолуние е момент на доверие в съдбата и увереност, че Вселената подкрепя вашите стъпки.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com