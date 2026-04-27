28 април! Нов живот за 3 зодии - ще имат всичко

Започвайки от 28 април 2026 г., три зодиакални знака влизат в мощна нова ера. По време на Луната във Везни се вижда, че вие сте в контрол над живота си и че можете да изберете да извлечете най-доброто от всичко, което е на разположение.

Това е истинска повратна точка за три зодиакални знака. Този лунен транзит ви помага да видите, че не сте безсилни, дори ако сте започнали да вярвате, че сте.

ОВЕН

Когато напълно разберете вашата връзка, вие каните голяма промяна и позитивност в живота си. Има разговор, който трябва да се проведе, и вие и вашият партньор го знаете. Затова спрете да отлагате.

Красотата на ситуацията е, че и двамата знаете, че всичко ще се нареди. Просто трябва да се въведат няколко промени.

Хората се променят и развиват. В отношенията трябва да се установяват нови граници. Това е нормална част от живота.

РАК

Силата за вас, Рак, идва от идеята, че специалният човек в живота ви иска същите неща като вас и всичко започва у дома.

Вие имате нужда от човек, който е напълно съвместим с вас, и този човек съществува в момента. Този лунен транзит ви кара да проверите с вашия партньор дали и двамата все още имате една и съща визия за бъдещето.

Вие имате взаимно уважение и любов един към друг. Сега просто ви трябва обща посока.

РИБИ

В този ден вие обръщате голямо внимание на всички около вас и улавяте много емоционални сигнали.

Вашата хиперчувствителност всъщност ви помага да видите какво можете да направите, за да покажете на другите състраданието и добротата, от които се нуждаят. Когато Луната е във Везни, вие сте особено чувствителни към нуждите на другите.

В друг ден това може да бъде твърде силно емоционално преживяване. Но в този ден то ви подхожда добре, Риби. Всъщност ви дава сила.

