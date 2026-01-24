Роби Уилямс изпревари „Бийтълс“

Поп звездата Роби Уилямс се превърна в изпълнителя с най-много албуми, оглавявали британските класации, като изпревари легендарната група „Бийтълс“.

Постижението идва седмица след излизането на новия му албум „Britpop“, който официално се превърна в неговия 16-и проект номер едно във Великобритания. „Той е единственият“, обявиха от Official Charts Company, правейки препратка към хита „She's the One“ от 1998 г. на бившия вокалист на Take That.

От началото на соловата си кариера през 1997 г. с албума „Life Thru a Lens“ 51-годишният Уилямс е продал приблизително 20 милиона албума във Великобритания. „Britpop“ е първият му нов студиен албум от седем години.

„Дори самоувереният 16-годишен младеж от Стоук он Трент едва ли би повярвал, че това е възможно, когато се присъединява към Take That през 1990 г.“, заяви в официално изявление главният изпълнителен директор на Official Charts Мартин Талбот. По думите му днес Уилямс е „на върха на света и най-успешният изпълнител в историята на британските албумни класации“.

В рамките на 35-годишната си кариера Роби Уилямс е продал около 80 милиона албума по света.

„Бийтълс“ заемат второто място в класацията с 15 албума номер едно, следвани от „Ролинг Стоунс“ и Тейлър Суифт с по 14, а Елвис Пресли е с 13, съобщава БГНЕС.

Роби Уилямс привлече легендите на Black Sabbath и Deep Purple – Тони Айоми и Глен Хюз, като гост-изпълнители в негова нова песен „Rocket“.

