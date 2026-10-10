"Под прикритие" повлича крак: още 4 премиери на крими сериали през октомври

Ако обичате да гледате сериали, но не плащате за стрийминг платформи, имаме няколко любопитни предложения за вас.
Телевизионният екран през октомври събира няколко съвременни и интересни продукции, които си заслужават вниманието.
Има доволно криминални истории, полицейски разследвания, мистерии и черен хумор, вместо класическите сапунени драми, с които телевизията традиционно се свързва.
Вижте по-долу кои са пет от премиерните заглавия, които ще се появят по телевизията този месец - от дългоочакваното завръщане на "Под прикритие" до нови американски крими поредици - и ви гарантираме, че ще си харесате поне една, която да следите.
"Под прикритие", сезон 6
Премиера: 10 октомври
Къде: БНТ 1
Култовият български криминален сериал се завръща с шестия си сезон и 12 нови епизода. Познатите герои отново се оказват въвлечени в света на организираната престъпност, но този път историята е пренесена в променена реалност и поставя нови правила пред старите играчи.
Към познатия актьорски състав се присъединяват и нови лица, сред които бизнесменът Антон Влашки-Амигото, изигран от Юлиан Вергов, и неговият най-доверен човек Явор Кръстев-Тихия (Павел Иванов).
"Страната на закона", сезон 1
Премиера: 7 октомври
Къде: STAR Life
Морена Бакарин е в ролята на Мики Фокс - пряма и решителна шерифка, която патрулира по улиците на малкото градче Еджуотър и разследва престъпленията в района. Мики е и доведена сестра на Шарън Леоне от "Огнена страна", а животът ѝ далеч не се изчерпва с полицейската работа.
Тя трябва да се справя с проблемите около баща си Уес - бивш затворник и производител на марихуана, който живее извън системата, както и с мистериозен инцидент, в който е замесена непокорната ѝ дъщеря.
"Убийства в сградата", сезон 5
Премиера: 22 октомври
Къде: STAR Channel
Чарлс (Стив Мартин), Оливър (Мартин Шорт) и Мейбъл (Селена Гомес) отново се захващат с разследване, след като смъртта на любимия им портиер изглежда твърде подозрителна, за да бъде приета за инцидент.
Тримата любители на криминалните загадки постепенно се оказват въвлечени в история, която води към тайни, милиардери, гангстери и мистериозните обитатели на "Аркония".
"Новобранецът", сезон 6
Премиера: 8 октомври
Къде: AXN
Нейтън Филиън отново влиза в ролята на Джон Нолан - най-възрастния новобранец в полицията на Лос Анджелис в най-новия шести сезон на поредицата "Новобранецът".
В новите епизоди житейският опит на Джон се оказва неочаквано предимство. Заедно с останалите полицаи той се сблъсква с опасни случаи, напрегнати ситуации и проблеми, които излизат извън пределите на работата.
"Убийство в "Синия мотел", сезон 1
Премиера: 13 октомври
Къде: STAR Crime
Двама австралийски полицаи решават да оставят полицейската работа зад гърба си и да започнат спокоен живот в крайбрежен мотел в Нова Зеландия. Планът им обаче бързо се проваля, когато престъплението ги намира дори там.
Източник: webcafe.bg