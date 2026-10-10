Култура

"Под прикритие" повлича крак: още 4 премиери на крими сериали през октомври

Нови американски поредици

"Под прикритие" повлича крак: още 4 премиери на крими сериали през октомври
10 окт 26 | 20:42
266
Мая Петрова

Ако обичате да гледате сериали, но не плащате за стрийминг платформи, имаме няколко любопитни предложения за вас.

Телевизионният екран през октомври събира няколко съвременни и интересни продукции, които си заслужават вниманието.

Има доволно криминални истории, полицейски разследвания, мистерии и черен хумор, вместо класическите сапунени драми, с които телевизията традиционно се свързва.

Вижте по-долу кои са пет от премиерните заглавия, които ще се появят по телевизията този месец - от дългоочакваното завръщане на "Под прикритие" до нови американски крими поредици - и ви гарантираме, че ще си харесате поне една, която да следите.

"Под прикритие", сезон 6

  • Премиера: 10 октомври

  • Къде: БНТ 1

  • Култовият български криминален сериал се завръща с шестия си сезон и 12 нови епизода. Познатите герои отново се оказват въвлечени в света на организираната престъпност, но този път историята е пренесена в променена реалност и поставя нови правила пред старите играчи.

    Към познатия актьорски състав се присъединяват и нови лица, сред които бизнесменът Антон Влашки-Амигото, изигран от Юлиан Вергов, и неговият най-доверен човек Явор Кръстев-Тихия (Павел Иванов).

    "Страната на закона", сезон 1

    • Премиера: 7 октомври

    • Къде: STAR Life

      Морена Бакарин е в ролята на Мики Фокс - пряма и решителна шерифка, която патрулира по улиците на малкото градче Еджуотър и разследва престъпленията в района. Мики е и доведена сестра на Шарън Леоне от "Огнена страна", а животът ѝ далеч не се изчерпва с полицейската работа.

      Тя трябва да се справя с проблемите около баща си Уес - бивш затворник и производител на марихуана, който живее извън системата, както и с мистериозен инцидент, в който е замесена непокорната ѝ дъщеря.

      "Убийства в сградата", сезон 5

      • Премиера: 22 октомври

      • Къде: STAR Channel

      • Чарлс (Стив Мартин), Оливър (Мартин Шорт) и Мейбъл (Селена Гомес) отново се захващат с разследване, след като смъртта на любимия им портиер изглежда твърде подозрителна, за да бъде приета за инцидент.

        Тримата любители на криминалните загадки постепенно се оказват въвлечени в история, която води към тайни, милиардери, гангстери и мистериозните обитатели на "Аркония".

        "Новобранецът", сезон 6

        • Премиера: 8 октомври

        • Къде: AXN

          Нейтън Филиън отново влиза в ролята на Джон Нолан - най-възрастния новобранец в полицията на Лос Анджелис в най-новия шести сезон на поредицата "Новобранецът".

          В новите епизоди житейският опит на Джон се оказва неочаквано предимство. Заедно с останалите полицаи той се сблъсква с опасни случаи, напрегнати ситуации и проблеми, които излизат извън пределите на работата.

          "Убийство в "Синия мотел", сезон 1

          • Премиера: 13 октомври

          • Къде: STAR Crime

          • Двама австралийски полицаи решават да оставят полицейската работа зад гърба си и да започнат спокоен живот в крайбрежен мотел в Нова Зеландия. Планът им обаче бързо се проваля, когато престъплението ги намира дори там.

            Източник: webcafe.bg

Тагове:
Автор Мая Петрова
Още от Култура
Коментирай