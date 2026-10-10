"Под прикритие" повлича крак: още 4 премиери на крими сериали през октомври

Ако обичате да гледате сериали, но не плащате за стрийминг платформи, имаме няколко любопитни предложения за вас.

Телевизионният екран през октомври събира няколко съвременни и интересни продукции, които си заслужават вниманието.

Има доволно криминални истории, полицейски разследвания, мистерии и черен хумор, вместо класическите сапунени драми, с които телевизията традиционно се свързва.

Вижте по-долу кои са пет от премиерните заглавия, които ще се появят по телевизията този месец - от дългоочакваното завръщане на "Под прикритие" до нови американски крими поредици - и ви гарантираме, че ще си харесате поне една, която да следите.

"Под прикритие", сезон 6