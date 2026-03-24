Първи кадри! Вижте Скалата като Мауи в "Смелата Ваяна"

В нов трейлър на Disney показа първи кадри на Дуейн Джонсън като Мауи в игралната версия на "Смелата Ваяна" ("Moana"). Джонсън озвучи могъщия полубог и в оригиналната анимация от 2016 година, която проследява историята на смелата тийнейджърка Ваяна, поела на опасно пътешествие, за да спаси своето село на остров Мотунуи.

В предстоящия игрален филм Аулии Кравальо, която озвучава героинята както в оригинала от 2016 година, така и в продължението му от 2024 година, е изпълнителен продуцент заедно с режисьора Томас Кейл, Скот Шелдън и Чарлс Нюърт. Сред продуцентите са още Дуейн Джонсън, Бо Флин - от FlynnPictureCo, бившата съпруга, но много добра приятелка и бизнес партньор на Скалата - Дани Гарсия и брат ѝ Хайръм Гарсия чрез тяхната компания Seven Bucks Productions, както и Лин-Мануел Миранда.

Освен Катрин Лагаая и Дуейн Джонсън, в актьорския състав на игралния филм влизат още Джон Туи като бащата на Ваяна - вожда Туи, Франки Адамс като майка ѝ Сина и Рина Оуен като баба ѝ Тала. Сценарият е дело на Дейна Леду Милър и Джаред Буш, който е сред сценаристите и на "Смелата Ваяна" от 2016 година.

Поемаме на пътешествие отвъд хоризонта със Смелата Ваяна – от 10 юли в кината на 2D, 3D и IMAX, дублиран и субтитриран.

Ето и трейлъра на филма

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com