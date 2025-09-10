Отиде си още една легенда на Холивуд

Отиде си актьорът Едуард Фолкнър на 93-годишна възраст.

Той беше познато лице от десетки класически уестърни и партньор на екрана на легенди като Джон Уейн и Елвис Пресли.

Тъжната вест беше потвърдена от семейството му. Фолкнър е издъхнал от естествена смърт в дома си във Виста, Калифорния, на 26 август 2025 г.

Роден през 1932 г. в Лексингтън, Кентъки, Филдън Едуард Фолкнър II има забележителна кариера не само в киното. Преди да стъпи на снимачната площадка, той служи като пилот на изтребител във Военновъздушните сили на САЩ.

През 60-те и 70-те години на миналия век Фолкнър се превръща в един от най-доверените актьори в антуража на мегазвездата Джон Уейн. Той участва в общо пет филма с "Херцога", сред които са незабравимите класики "Маклинток!", "Зелените барети", "Рио Лобо", "Хелфайтъри" и "Непобедимите".

Освен с ролите си на каубой, Едуард Фолкнър оставя следа и като партньор на Краля на рокендрола. През 1960 г. той играе рамо до рамо с Елвис Пресли в популярната музикална комедия "G.I. Blues", с което циментира статута си на актьор, работил с най-големите имена в шоубизнеса.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Edward Faulkner, the familiar character actor who received a career jump start from director Andrew V. McLaglen en route to appearing in McLintock!, Rio Lobo, The Green Berets and three other films with John Wayne, has died. He was 93.😥 <a href="https://t.co/8XF8yXh2cg">pic.twitter.com/8XF8yXh2cg</a></p>— Sumner (@renmusb1) <a href="https://twitter.com/renmusb1/status/1965283813145374746?ref_src=twsrc%5Etfw">September 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

