Отиде си наш поет

Почина поетът Кирил Кадийски. Тъжната новина съобщи неговият приятел - професорът от Софийския университет Людмил Димитров.

Кирил Кадийски е роден през 1947 г. в с. Ябълково, Кюстендилско. Завършва руска филология и посвещава живота си на литературата - като поет, преводач и културен деятел. Работи в Българското радио, издателство "Народна култура" и като свободен преводач. След демократичните промени основава едно от първите частни издателства у нас - "Нов Златорог".

Кадийски е признат не само в България, но и в международен мащаб.

Той е член-кореспондент на френската академия "Маларме", член на българския ПЕН клуб и на международната академия "Монмартър". Между 2004 и 2009 г. ръководи Българския културен институт в Париж, като същевременно е съветник към българското посолство във Франция.

Творчеството му е белязано от оригиналност и универсализъм, като често е сравняван с Яворов, Далчев и Дебелянов, но със свой самобитен почерк. Поезията му е публикувана във Франция, Испания, Италия, Гърция и редица други страни, а стиховете му са преведени на десетки езици.

Кадийски е един от най-известните български преводачи - на български език е пренесъл творчеството на Франсоа Вийон, Виктор Юго, Шарл Бодлер, Пол Верлен, Стефан Маларме, Артюр Рембо, Гийом Аполинер, както и сонетите на Шекспир и цялото творчество на Молиер.

Кирил Кадийски ще бъде запомнен като един от най-значимите съвременни български поети и интелектуалци, който изгради мост между българската и европейската култура.

