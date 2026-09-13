Всичко за Поет

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Почина поетът Евтим Евтимов

Почина поетът Евтим Евтимов

Големият български поет Евтим Евтимов ни напусна след тежко боледуване на 83-годишна възраст. През последните седмици той е бил в болница и в тежко с...

08 юни | 11:41
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Поетът и огънят

Поетът и огънят

Мехмед Карахюсеинов се самозапалва по време на Възродителния процес, за да спаси името си За него Константин Павлов пише, че е унищожил тялото, за да...

13 ноември | 12:45
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