Отиде си наш поет
Кадийски е признат не само в България, но и в международен мащаб
Следете всички новини, анализи и коментари за Поет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кадийски е признат не само в България, но и в международен мащаб
Той изгуби битката с рака
Домакините в Кърпачево предлагат различни възможности за отдих и забава
Той е носител на наградата за поезия "Гонкур"
Захаир Захариев е съосновател на издателство "Кота 0"
Лев Рубинщайн е блъснат от кола, докато пресича улица в столицата Москва на 8 януари
Сред тях екзепляри от книги
Награда за турския интелектуалец Атаол Бехрамоглу
58 негови книги са преведени в 36 страни
Надвесен над най-страшното разбрах, че страшно няма, казва поетът Николай Милчев
Стотици банскалии и гости на курортния град участваха в ритуала по отбелязването на 74-годишнината от гибелта на поета Никола Вапцаров. Церемонията се...
БСП отбелязва годишнината от смъртта на поета Никола Вапцаров с няколко инициативи в столицата. В 10,30 часа в петък ще се проведе митинг - поклонен...
2000 българи от различни генерации видяха за седмица сърцето на Иван Вазов. В навечерието на рождения ден на народния поет стъкленицата беше извадена...
Големият български поет Евтим Евтимов ни напусна след тежко боледуване на 83-годишна възраст. През последните седмици той е бил в болница и в тежко с...
Фестивалът "Пловдив чете" бе открит официално снощи. Концертна зала се напълни с гости за церемонията по връчването на Орфеев венец и Златна четка, к...
Племенникът на поета Никола Вапцаров, който носи неговото име, ще заведе дело срещу държавата в Европейския съд по правата на човека заради арест на д...
Новият собственик сменя покрива и оправя фасадата с 25 000 лв. От 5 дни в най-тъжната сграда на София - къщата музей на Яворов, се забелязва движение...
18-годишният внук на първия ни космонавт бил отличник в курса за шофьори Искаме възмездие, но няма да съсипем живота на момчето, казват синовете на з...
Мехмед Карахюсеинов се самозапалва по време на Възродителния процес, за да спаси името си За него Константин Павлов пише, че е унищожил тялото, за да...
Сливенският поет Христо Батинков разпространи плакат със снимките на всичките 41 на брой местни депутати. Над снимките поетът се е подписал под възва...