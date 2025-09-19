Мадона се завръща! Голяма новина

Кралицата на попа се завръща!

Мадона обяви, че ще издаде нов албум с танцова музика догодина.

67-годишната певица се завръща в лейбъла Warner Records, свързан с ранните ѝ хитове като „Like a Virgin“ и „Holiday“ от 80-те години.

Тя напусна Warner през 2007 г., след като подписа огромна сделка с Live Nation Records, предаде АФП.

„Щастлива съм, че се събираме отново и очаквам с нетърпение бъдещето, да правим музика, да правим неочаквани неща и може би да провокираме няколко необходими разговора“, заяви седемкратната носителка на „Грами“, пише БГНЕС.

Това ще бъде първият ѝ студиен албум от седем години насам.

Албумът ще бъде продуциран от Стюарт Прайс, DJ и автор на песни, с когото тя издаде „Confessions on a Dance Floor“ през 2005 г.

„За нас е чест да посрещнем Мадона обратно в Warner Records. Мадона не е просто артист – тя е образец, нарушител на правилата, културен феномен от най-висша класа“, казаха Том Корсън и Аарон Бей-Шък, съпредседатели на Warner Records.

Сред многото ѝ отличия, Мадона беше включена в Залата на славата на рокендрола през 2008 г. Тя е продала над 400 милиона албума по целия свят.

