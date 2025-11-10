Канадската сензация Джонатан Рой се завръща в България

Канадският певец и автор на песни Джонатан Рой се завръща в България на 31 януари 2026 г. с концерт в зала 3 на НДК, част от новото му мащабно европейско турне. След напълно разпродаденото си клубно участие в София през 2024 г., Рой отново избра страната ни, този път, за да представи новия си проект пред по-голяма публика и с пълна концертна продукция. Билетите ще бъдат пуснати първо в предварителна продажба за членовете на Fest Club във вторник, 11 ноември, а на 12 ноември в 11:00 ч., влизат и в масова продажба в мрежата на ticketstation.bg. Цените започват от 55 лв.

В деня на анонса Джонатан Рой изпрати и специално видео обръщение към феновете си у нас, в което разкри любовта си към българската публика. Може да го видите тук.

С ритъм на гласа като сърдечен пулс, Джонатан Рой създава незабравимо музикално преживяване за присъстващите на неговите концерти. Редувайки сила и крехкост, той разказва вълнуващи истории. Над 450 милиона стрийма в глобален мащаб свидетелстват за универсалността на неговия звук - едновременно съвременен и неподправен. Темите в песните му, любов, надежда, търсене на себе си, създават усещане за интимност, дори когато са изнесени на голяма сцена. „Всяка песен е пътуване навътре,“ споделя самият Джонатан. „Искам хората не просто да слушат, а да изживяват тези истории заедно с мен.“

След успеха на албума Life Distortions и в най-новия си проект - Symphony of Doubts, продуциран от Connor Seidel, Рой продължава да изследва границите на уязвимостта и силата чрез музиката си. Музиката му говори честно и с изразителност, която не се нуждае от ефекти. На живо, той изгражда атмосфера на доверие и съпреживяване с подкрепата на бандата си, която допълва неговата енергия. „Тук съм, за да се свързвам и да достигам до хората на по-дълбоко ниво. Ако успея да накарам дори един човек да се почувства видян и вдъхновен, това е успехът за мен.“

Българската публика ще има възможност да преживее емоцията „Джонатан Рой“ на живо в зала 3 на НДК на 31 януари 2026 г. Предварителната продажба на билетите започва на цени от 55 лв. за членове на Fest Club на 11. 11 (вторник), а ден по-късно (12.11), влизат и в масова продажба в мрежата на ticketstation.bg. Повече информация за събитието можете да намерите тук.

