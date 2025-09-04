Истина? Брат Пит снима новия си филм у нас

София отново се превръща в снимачна площадка на голяма холивудска продукция. По непотвърдена, но силно разпространявана информация, именно тук ще се проведат снимките на нов американски филм с участието на Брад Пит, пише Пловдив 24.

Актьорът, чието пълно име е Уилям Брадли Пит, вече е в България, а продукцията търси статисти, които да се включат в снимачния процес. Снимките в София започват на 19 септември.

Все ощя няма информация кой точно е филмът. Спред IMDB предстоят 4 филма на Брад Пит - два от тях вече са в постпродукция и може да ги отпишем. Другите два филма са в препродукция и най-вероятно става въпрос за един от тях - The Riders и Land of Opportunity.

