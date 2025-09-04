Почина бащата на единственото дете на Брижит Бардо

Актьорът, кинопродуцент и художник Жак Шарие почина на 88-годишна възраст. Той беше съпруг на Брижит Бардо от 1959 до 1962 г. и баща на единственото ѝ дете – Никола-Жак. Новината идва малко след смъртта на дългогодишния приятел на Бардо – Кристиан Бринкур.

Шарие е починал в Сен-Бриак (Ил-е-Вилен), съобщи Paris Match, предаде БГНЕС.

Роден на 6 ноември 1936 г. в Мец, той става известен с ролята си във филма „Les Tricheurs“ на Марсел Карне, където играе заедно с Лоран Терзиеф, Паскал Пети, Андреа Паризи, Дани Савал и Жан-Пол Белмондо през 1958 г.

Брижит Бардо и Жак Шарие се запознават на снимачната площадка на „Бабет отива на война“. Веднага след края на снимките двамата – тогава на 25 и 23 години – заминават за Лувсиен, родното място на семейство Бардо в Йвелин, където на 18 юни 1959 г. сключват брак.

От този съюз се ражда синът им Никола-Жак (11 януари 1960 г.). Връзката обаче бързо се разпада и на 30 януари 1963 г. двамата се развеждат. Попечителството върху детето е предоставено на Шарие, който го отглежда заедно с новата си съпруга Франс Луи-Дрейфус.

Той има още три деца – Мари и Софи (от брака си с Франс Луи-Дрейфус) и Розали от третия си брак.

В киното Шарие работи с режисьори като Клод Шаброл, Жерар Ури и Жан-Люк Годар. По-късно става продуцент заедно с приятеля си Жан-Клод Бриали и финансира негови филми. Като пластичен художник излага картините си в Espace Cardin в Париж.

