Голяма звезда от "Хари Потър" идва в България

Актрисата Евана Линч от филмовата поредица „Хари Потър“ идва на Aniventure Comic Con в София. Ирландката, позната с ролята си на Луна Лъвгуд, гостува на 5 юли в „Интер експо център“, съобщават организаторите.

Линч ще има специален панел на събитието. В рамките на интервюто, което ще се проведе на главната сцена в зала 1, тя ще разкаже любопитни факти за себе си и ще отговаря на въпроси от феновете в залата. Освен това, всички почитатели ще имат възможност да се срещнат лично с нея и да получат снимка или автограф.

Кариерата на Евана Линч започва през 2007 г., когато е избрана за ролята на Луна между 15 хиляди други кандидати. Това преобръща живота на младата ирландка, която е заклет фен на „Хари Потър“. Участието ѝ в „Хари Потър и Орденът на феникса“, „Хари Потър и Нечистокръвния принц“, както и първа и втора част на „Хари Потър и даровете на смъртта“, превръщат героинята ѝ в една от най-обичаните в легендарната история. За ролята си във филмите по романите на Дж. К. Роулинг има множество номинации за най-добра поддържаща женска роля. Позната е и с главна женска роля във филма My name is Emily, за която през 2016 г. печели Acting наградата на Newport Beach Film Festival. За същата роля е отличена като най-добра актриса от Victoria TX Indie Film Fest. Наред с работата си в киното, има и активно присъствие на театралната сцена във Великобритания.

Сред специалните гости е Trine.k.n - професионален косплей артист и създател на реквизит. Пристига от Дания, за да се включи в най-очаквания и голям косплей конкурс, който се провежда всяка година в рамките на Aniventure Comic Con. Тя се занимава с косплей от 2016 г., като е била съдия, участник и победител в множество косплей състезания. Печели първо място в соловата категория на ICL 2024 (International Cosplay League) в Испания, а година по-рано завоюва голямата награда на TOC (Tournament of Champions) 2023 в Австрия. Била е специален гост и съдия на събития като FantasyBasel, JapanWeekend, MCM Birmingham, Comic Con Astana.

Aniventure Comic Con става домакин на една от най-елитните и желани квалификации в цял свят WCS (World Cosplay Summit). Тазгодишният конкурс ще излъчи двама победители, които ще представят страната ни в Нагоя, Япония. Българските претенденти ще се състезават на една от най-големите сцени за косплей в света, заедно с още 43 държави, като в продължение на една седмица те ще се включат в различни дейности като фотосесии, парад по улиците на града, работилници, срещи със специални високопоставени хора от бранша и други участници в събитието.

