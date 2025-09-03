Аладин оживява на кино и сцена с оркестър и актьори преди първия учебен ден

Преди началото на учебната година каним да децата да изживеете магията на „Аладин“ на Дисни както никога досега! Оркестър „Симфониета София“ представя „Аладин“ на Дисни – концерт на живо с прожекция на филма, станал легенда и отличен с награди „Оскар“, „Златен глобус“ и „Грами“ саундтрак, изпълнен на живо. Под диригентската палка на маестро Свилен Симеонов зрелищното събитие ще се състои на 13 септември 2025 г. в зала 1 на НДК в София.

Това специално представление ще пренесе публиката в очарователния свят на Аграба, представяйки любимия оригинален филм на гигантски екран, докато изключителната музика на Алън Менкен и с текстове на Хауърд Ашман и Тим Райс, ще оживее благодарение на изпълнението на оркестър и любими изпълнители.

Едно пътешествие за деца и родители с изпълнения на обичани български актьорски гласове.

Добавяйки уникален щрих към това кинематографично концертно изживяване, на сцената ще се появят незабравимите гласове зад българския дублаж на „Аладин“ на Дисни. Публиката ще бъде завладяна от таланта и завладяващите гласове на КЕРАНА, МОМЧИЛ СТЕПАНОВ и ТЕОДОР КОЙЧИНОВ, които ще изпълнят избрани музикални моменти от филма, добавяйки повече магия към вечната класика.

Билетите за събитието на касите на НДК и онлайн.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com