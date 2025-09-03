Отиде си един от най-известните българи в Ню Йорк. Тед Попов, почина на 91-годишна възраст.

Роден в Стара Загора през 1933 г., той изгради забележителна кариера като строителен инженер в САЩ, докато поддържаше страстта си към класическата музика и българската култура.

Попов беше широко уважаван специалист в областта на структурното и геотехническо инженерство. Сред най-значимите му проекти се нареждат работата по метрото на Втора авеню в Ню Йорк, Sony Center в Берлин, Torre Mayor в Мексико Сити и стабилизирането на Ground Zero след терористичните атаки от 11 септември 2001 г. За последното постижение той получи медал за герой от град Ню Йорк.

Професионалният път на Попов започна в България, където получи бакалавърска и магистърска степен по строително инженерство. През 70-те години на миналия век той работи в Куба по изграждането на висящи мостове, а през 1976 г. емигрира със семейството си в САЩ. От 1982 г. се присъединява към Mueser Rutledge Consulting Engineers в Ню Йорк, където работи почти три десетилетия.

Любов към музиката през целия живот

Въпреки успешната си инженерна кариера, Попов никога не изостави любовта си към класическата музика. В интервю за Генералното консулство в Ню Йорк преди две години той споделил, че като дете в края на 30-те години взимал уроци по цигулка и свирел в младежкия оркестър на училището си. Мечтата му да стане музикант била прекъсната, когато цигулката му се счупила по време на военната му служба в българската армия.

В продължение на десетилетия Попов редовно посещавал концерти в Карнеги Хол, Линкълн Сентър и Танглууд. Той беше активен поддръжник на Българските концертни вечери в Ню Йорк и често отваряше дома си за български музиканти, които гостуваха в САЩ.

Дългогодишна кариера и принос към общността

През своята над 60-годишна кариера Попов остави трайна следа в инженерството. След пенсионирането си той продължи да работи като ценен технически консултант, като същевременно наставляваше млади инженери.

Тед Попов оставя съпругата си Дороти Силвърстайн, децата си Антонела Кауфман и Ево Попоф, двама внуци, както и разширеното си семейство в България и САЩ.

