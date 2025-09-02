Свят

Горещ коментар от Тръмп за самолета на Урсула

Тя е изключителна жена, категоричен е президентът на САЩ

Източник: АП/БТА

02 сеп 25 | 23:04
470
Агенция Стандарт

Американският президент Доналд Тръмп коментира ситуацията с председателят на Европесйката комисия Урсула фон дер Лайен у нас.

По време на посещението й в България, GPS сигналът в самолета й бе заглушен. Заради това самолетът, в който летеше трябваше да кръжи над Пловдив, докато получи позволение за кацане. 

"О, тя имаше интересно събитие. Урсула е изключителна жена. Какво ме питате за нея? Никой не знае от къде е дошло това, но са отнели възможността й да използва телефона си. Понякога това е хубаво нещо. Ако това се случи някога на мен, ще съм много щастлив", пошегува се той, предаде "Блиц". 

Автор Агенция Стандарт
