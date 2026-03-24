Вот зад океана. Къде българите в САЩ ще гласуват най-масово

Днес изтича срокът, в който българите зад граница могат да подадат електронно заявление за гласуване извън страната за изборите на 19 април. Новините показват засилен интерес в САЩ, където традиционно се откриват най-много избирателни секции. Очаква се броят им да бъде определен според подадените заявления. До момента най-голяма активност се отчита в Бостън.

Общият брой на подадените заявления в САЩ вече надхвърля 3649, като разпределението между градовете ще бъде решаващо за организацията на вота. Водещ фактор остава концентрацията на българска общност и реалният интерес към участие в изборите.

Чикаго продължава да бъде центърът на българския вот зад океана. Там традиционно се разкриват най-много секции, а при най-висока активност броят на гласувалите е достигал около 3000 души.

Историческите данни показват, че активността в САЩ варира между 10 000 и 12 000 гласоподаватели. През 2023 г. са гласували около 10 200 души, а през 2024 г. - приблизително 8800.

За предстоящия вот се очаква да бъдат открити около 20 секции извън дипломатическите представителства, като към тях се добавят и тези в консулствата и посолството във Вашингтон. Разпределението ще обхване основните центрове на българската общност, включително Ню Йорк, Лос Анджелис и столицата.

Очакванията са окончателният брой и разположение на секциите да бъдат обявени след анализ на подадените заявления, което ще определи къде ще бъде съсредоточен вотът на българите в САЩ.

