Изборите тръгнаха нормално, но техниката даде първи дефекти

Всички секции в страната са отворили навреме и изборният ден е започнал без сериозни организационни сривове, съобщиха от Централната избирателна комисия (ЦИК). По данни на комисията няма масово неявяване на членове на секционните комисии, а единичните случаи са били своевременно овладени от районните избирателни комисии. Въпреки това още в първите часове се появиха сигнали за технически проблеми с машинното гласуване в различни части на страната.

В София, в 25-и МИР, една от машините не е стартирала изобщо, което е наложило реакция от страна на изборната администрация. В Ловеч пък е установен физически проблем - счупено капаче на отделението за флаш памет, което е довело до спиране на машинното гласуване в съответната секция поради невъзможност да се гарантира сигурността на устройствата.

Сигнали за софтуерни неточности идват и от други региони. Във Варна е установена грешка в датата при стартиране на машина, а във Видин устройство е работило с разлика от един час спрямо реалното време. От ЦИК уточниха, че е направена незабавна връзка с фирмата поддръжка „Сиела Норма“ и техниците работят по отстраняване на проблема.

Подобен случай е регистриран и в Благоевград, където на екран на машина се е появила дата, несъответстваща на изборния ден. Към момента няма данни тези проблеми да са довели до спиране на гласуването, но остават сигнал за напрежение около техническата част на изборния процес.

