Румен Радев гласува с апел за висока избирателна активност

Румен Радев упражни правото си на глас, като избра машинно гласуване в Професионалната гимназия по транспорт „Макгахан“ в София. След вота лидерът на "Прогресивна България" отправи силен апел към избирателите за по-висока активност. Според него именно участието на гражданите е ключово за ограничаване на порочни практики. Радев акцентира върху важността на решенията, които предстоят.

„Избирателната активност е единственият начин да удавим купения вот“, заяви бившият държавен глава.

Румен Радев посочи, че са много важните въпроси, които трябва да се решат, като трябва да се започне с възстановяването на справедливостта.

"Това означава избор на нов Висш съдебен съвет и Инспекторат към него, от там да чакаме, разбира се, този ВСС да избере нов главен прокурор. Но трябва да се заем с много-много други неща. Виждате какъв е ръста на цените. Виждате в какво състояние се намират хиляди български граждани с този ръст на цените. Така, че ние трябва да направим всичко възможно да започнем да изсветляваме ценообразуването, качеството на храните да бъде под по-голям контрол", изброи лидерът на „Прогресивна България“.

Той подчерта, че мен най-важното е да се стави редовно и устойчиво правителство, което да решава и проблемите на българските граждани и не е вариант да се ходи на нови избори.а, че диалогът между политическите сили ще бъде решаващ за излизане от продължителната политическа криза. По думите му гражданите трябва да дадат ясен сигнал чрез своя вот каква посока очакват от управлението.

