Българка в Германия проговори - защо гласува за първи път

„Гласуването е избор, който носи отговорност не само за мен, но и за другите.“ Така Петя Халусдорф обясни пред Нова телевизия решението си да упражни правото си на вот след години извън страната. Тя подчерта, че въпреки 16-годишния си живот в Германия, остава силно свързана с България.

По думите й правото на избор е част от свободата, която не бива да се губи. Решението й идва на фона на напрегната международна обстановка и усещане за ключов момент за страната.

В Германия, където е една от най-големите български общности зад граница, са разкрити 70 секции в 49 града. Изборният ден започна спокойно, макар че на места като Мюнхен част от комисиите работят в намален състав заради неявили се членове. Въпреки това се очаква висока активност, подкрепена от значителния брой предварително подадени заявления.

Петя Халусдорф досега не е участвала в избори, тъй като е смятала, че решенията за България трябва да се вземат основно от хората, които живеят в страната. Днес тя признава, че тази позиция се е променила.

„Светът е разкъсван от противоречия и е много важно в каква посока ще поеме България след тези избори“, казва тя. Според нея животът в чужбина не отслабва връзката с родината, а я прави по-съзнателна и по-дълбока, особено в моменти на глобална несигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com