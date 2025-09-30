Еврото идва с желязна ръка! Глоби до 7000 лева за търговци-шмекери

Въвеждането на еврото в България ще бъде под светлината на прожекторите не само заради самия исторически преход, но и заради строгия контрол, който държавата обещава да наложи върху търговците. Властите вече предупредиха, че всякакви опити за измами при превалутирането ще се наказват с тежки глоби, достигащи до 7000 лева. Целта е да се гарантира, че потребителите няма да пострадат в процеса на смяната на националната валута.

Глоби до 7000 лева при измами с еврото

Българските търговци ще се изправят пред безкомпромисен контрол по време на прехода към еврото. Санкциите за неправилно превалутиране на цени ще варират от 600 до 7000 лева – това съобщи главният инспектор в КЗП – Бургас Кристина Касабова по време на информационна среща в Руен. Събитието бе част от Националната информационна кампания за въвеждане на единната валута и събра местни предприемачи и представители на институции, сред които и експерт от НАП.

Контролът няма да е формален!

„Важно е всеки потребител, когато влезе в магазин, да може правилно да се ориентира по етикета“, подчерта Касабова. По думите ѝ проверките няма да са самоцелни, а ще гарантират, че гражданите не стават жертва на измами и обърквания. „Регулаторните органи не извършват контрол, за да санкционират, а за да гарантират спазването на правилата“, допълни тя. Въпреки това ясно бе заявено, че ако бъдат открити нарушения, наказанията ще са тежки и неизбежни.

Безплатно превалутиране и защита на потребителите

От КЗП уверяват, че всички банкови средства ще бъдат превалутирани автоматично и без такси, като закръгляването ще се извършва единствено по официалния курс 1 евро = 1,95583 лева. На сайта на комисията вече е достъпен онлайн калкулатор, който ще помага на гражданите при изчисления. Всички съществуващи договори ще останат валидни без промяна в условията. Специално внимание бе обърнато на възрастните хора – най-уязвимата група за измами. Касабова ги призова да бъдат особено внимателни и по възможност да подписват документи само в присъствието на близък човек.

Крайният срок за лева наближава

Периодът за двойно обозначаване на цените започва на 8 август 2025 г. и ще продължи до 8 август 2026 г., като през този период всички етикети задължително ще съдържат цени и в двете валути. От 1 януари до 31 януари 2026 г. ще се използват едновременно лев и евро, а от 1 февруари страната преминава изцяло към еврото. През преходния месец търговците няма да са длъжни да приемат повече от 50 монети на една покупка.

От 1 януари 2026 г. всички вендинг автомати вече ще работят само с евро. Средствата по банковите сметки ще бъдат автоматично преобразувани по фиксинга на БНБ, а търговските банки и „Български пощи“ ще обменят левове в евро без такса за срок от шест месеца. При плащания в брой рестото задължително ще се връща в евро, като изключения са допустими единствено при липса на наличност. Клиентите ще могат да плащат и смесено – в лева и евро, но връщането на ресто ще става само в европейската валута.

