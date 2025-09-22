Експерт се произнесе! Ето какво ще ни донесе еврото

С влизането в еврозоната ще се повиши инвестиционният интерес към България и ще има много по-големи възможности за набиране на капитал от българските компании.



Това заяви пред БНР изпълнителният директор на Българската фондова борса доц. Маню Моравенов.



Традиционните производствени компании имат потенциал за набиране на капитал през фондовите пазари. Друг сектор, който се очаква да привлече повече инвестиции, е технологичният, посочи той.



При инвестиции в отделни държави се имат предвид рейтингът, рискът, валутата, уточни Моравенов.



Дребните инвеститори правят ликвидност, но при набирането на капитал големите инвеститори са много важни. Един от проблемите на БФБ и на България е, че сега големите инвеститори нямат директен достъп или имат по-ограничен интерес. Една от причините е валутата, коментира доц. Моравенов.



Еврозоната не е в най-добрата си форма, но валутата евро се представя доста добре, независимо от ситуацията. Устойчивостта ни ще е по-добра, когато сме част от еврозоната, защото не сме толкова силна икономика, увери изпълнителният директор на Българската фондова борса.

Намаляването на валутния риск и повишаването на кредитния рейтинг на страната ни ще се отразят директно върху ръста на пазарните оценки на компаниите, подчерта Маню Моравенов.



"Очакваме кредитният рейтинг на България да бъде повишен поне с още една степен след влизането ни в еврозоната. Ставаме част от един по-стабилен пазар. Фискалната ни политика и възможността за реакции при евентуални кризи ще бъде по-адекватна. България влиза в по-нискорискова среда. От гледна точка на инвестициите това означава повишаване на пазарните оценки.", каза той.

