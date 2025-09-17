Важно от Хампарцумян за еврото и инфлацията

Банкерът Левон Хампарцумян коментира какви могат да бъдат очакванията на българите след 1 януари 2026 година.

"Далеч сме от френския сценарий. Различна история, различна икономика. Може да има нещо подобно, но няма как да се повтори същото тук. Когато социалните разходи, такива каквито са, станат непосилни спрямо приходите в бюджета – може да пробваме с дълг, но това не е устойчиво. Това е. Същевременно в години на сигурност и кризи, както беше ковида, похарчихме парите, за да си купим време, докато разберем какво се случва", заяви банкерът пред "Блиц".

Според него е огромна грешка инфлацията да се свързва с приемането на еврото.

„Двете неща нямат връзка. Инфлационните процеси си вървят, особено след 2020 година, както в света, така и в България. Те зависят от други неща. Например момента, в който увеличите рязко заплатите в определени сектори, които са с увеличена производителност, означава, че изхвърляте на пазара едни пари, без да предложите достатъчно стоки и услуги. Те са едни и същи, но парите се увеличават. Когато стане това увеличение, нещата поскъпват“, обясни той.

Хампарцумян увери, че това няма нищо общо с еврото, тъй като то е само позитивна новина, която ще даде възможност на бизнеса и държавата да оперират по-ефективно.

„Еврото ще ни подобри репутацията като държава, където имаме много дефицити“, увери той.

Банкерът обясни, че при добре работеща икономика няма нужда непрекъснато да се увеличават цените.

„Шоколадът поскъпва, защото реколтата е компроментирана и такива неща. Митата на Тръмп, които разбъркаха света, също оказват влияние. Има неща, които не можем да управляваме, но е хубаво тези, които можем да управляваме да се опитаме да се борим с инфлацията там. Има две неща, които трябва да се направят – да се осигури конкуренция и да се осигури контрол на качеството на стоките и услугите, които се предлагат на пазара“, каза още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com