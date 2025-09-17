Скандал с минималната заплата. Бизнесът скочи

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) настоява минималната работна заплата (МРЗ) в страната да остане в размер на 1077 лв., вместо да бъде повишена до 1213 лв. (620,20 евро) от 1 януари 2026 г., както предвижда действащото законодателство. В своето официално становище работодателската организация призовава и за отмяна на законовите текстове, които автоматично обвързват размера на МРЗ със средната работна заплата.

Опасения от дисбаланси и загуба на конкурентоспособност

От АИКБ подчертават, че исканото запазване на настоящото ниво на МРЗ е необходимо, за да се избегнат допълнителни дисбаланси на пазара на труда, да се съхрани конкурентоспособността на българската икономика и да се осигури стабилен преход към еврозоната.

Според работодателите, автоматичният механизъм, въведен с чл. 244 от Кодекса на труда през 2023 г., който определя МРЗ като 50% от брутната средна работна заплата, води до непропорционален ръст на най-ниското възнаграждение, без оглед на реалните икономически условия.

Цифри, които притесняват бизнеса

АИКБ посочва, че кумулативният ръст на минималната заплата за периода 2023–2026 г. би достигнал над 55%, докато за същия период:

Реалният ръст на икономиката е около 10%

Натрупаната инфлация е в размер на около 10%

Това означава, че минималната заплата расте 2.5 пъти по-бързо от икономическите показатели, които обичайно определят възможностите на бизнеса.

Последици за икономиката и заетостта

Според анализите на АИКБ, необосновано бързото административно повишаване на МРЗ води до:

Закриване на предприятия и изтегляне на производства от страната към държави с по-ниски разходи за труд

Масово съкращаване на работници, най-вече в чувствителни сектори и региони

Увеличаване на сивия сектор – заобикаляне на законовите изисквания чрез плащания „на ръка“

Засилване на регионалните неравенства – в много области (като Смолян) МРЗ почти се изравнява със средната заплата за региона

Нарастване на инфлацията – разходите на бизнеса се покриват чрез вдигане на цените, което допълнително подхранва инфлационния натиск, особено в навечерието на влизането в еврозоната

Работодателите предлагат нов модел

От АИКБ подчертават, че не са против ръста на доходите, но искат той да бъде обвързан с производителността, икономическата реалност и пазара на труда, а не да се случва автоматично по формула. Затова те предлагат:

„Изработване на адекватен механизъм за определяне на МРЗ, с реално и действено участие на социалните партньори в процеса, утвърждаващ договорното начало и базиран на обективни икономически критерии“.

Този подход според бизнеса ще бъде в съответствие с европейското законодателство и ще гарантира устойчиво развитие на пазара на труда.

Какво следва?

Предложението на АИКБ идва в ключов момент, когато България се подготвя за влизане в еврозоната, а обществото остава чувствително към всяка тема, свързана с поскъпване на живота.

Очаква се темата за минималната работна заплата да бъде предмет на дебат в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като синдикатите вече обявиха, че ще се противопоставят на всякакво замразяване на доходите.

