Палачинките идват чак от древността

Палачинката е едно от най-древните кулинарни творения в човешката история. Нейните корени ни връщат хиляди години назад, още в епохата на неолита. Археологически открития показват, че първите пържени кори от тесто са се приготвяли от диво жито и вода, изпечени върху нагорещени плоски камъни.

През Античността древните гърци и римляни са били истински почитатели на това изкушение. Те са го наричали „талитас“ или „алита“, което в превод означава просто „нещо, изпечено на тиган“. В техните рецепти тестото се е правело от пшенично брашно, зехтин, мед и изкусено мляко, а готовите палачинки са се гарнирали обилно с мед и сусамово семе.

През Средновековието палачинката придобива и силно символично значение в Европа. В Англия и Франция се ражда традицията на така наречения „Блажен вторник“ преди началото на Великденските пости. На този ден семействата са изразходвали всички останали в къщата яйца, мляко и мазнина, за да не се развалят, като са ги превръщали в тънки, златни палачинки. Самата дума „палачинка“ навлиза в българския език през унгарски и румънски, произлизайки от латинската дума „плацента“, която в древността е означавала плосък сладкиш. Днес всяка култура има свой прочит по темата – от френските тънки крепове до американските пухкави панкейкове.

Класическа рецепта за перфектни тънки палачинки

Тази изпитана пропорция гарантира еластични, нежни и изключително вкусни палачинки, които не се късат при обръщане.

Необходими продукти

Прясно мляко – 500 милилитра

Брашно – 200 грама (около 1 чаена чаша и половина)

Яйца – 3 броя

Краве масло – 30 грама (разтопено за тестото)

Захар – 1 супена лъжица

Сол – 1 щипка

Олио или масло – съвсем малко за намазване на тигана

Начин на приготвяне

В дълбока купа разбийте яйцата със захарта и солта с помощта на телена бъркалка, докато сместа стане еднородна. Към тях добавете половината от прясното мляко и разбъркайте отново.

Започнете да добавяте предварително пресятото брашно на малки порции, като бъркате непрекъснато в една посока. По този начин ще избегнете образуването на бучки в тестото. След като сместа стане гъста и гладка, налейте останалата част от млякото и разтопеното краве масло. Маслото в самото тесто ще направи палачинките меки и ще ви спести постоянното мазане на тигана преди всяка палачинка. Готовото тесто трябва да има гъстотата на течна готварска сметана. Оставете го да си почине на стайна температура за около петнадесет минути, за да се отпусне глутенът в брашното.

Загрейте тиган с незалепващо покритие на средна към висока степен на котлона и го намажете много леко с малко олио само за първата палачинка. Гребнете един черпак от сместа, изсипете го в центъра на тигана и бързо го завъртете с кръгово движение, за да се разпредели тестото на тънък слой по цялото дъно.

Печете около една минута, докато краищата на палачинката започнат да се отлепват и да придобиват златист загар. Обърнете палачинката с помощта на широка шпатула или с рязко движение на тигана и я изпечете за още тридесет секунди от другата страна. Готовите палачинки подреждайте в чиния една върху друга, като по желание може да намазвате всяка от тях с малко масло, докато е още гореща. Сервирайте със сладко, течен шоколад, мед или сирене.



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