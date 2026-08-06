ДА! На българската храна

Идея за закуска! Яйчена кесадия само с 3 продукта

Тя е чудесен избор, когато разполагате само с няколко продукта и искате нещо топло и вкусно за минути.

Идея за закуска! Яйчена кесадия само с 3 продукта
06 авг 26 | 7:00
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Фатме Мустафова

Хрупкава яйчена кесадия само 3 продукта. Може да си я направите за закуска, обяд или лека вечеря.

Тортилята става златиста и хрупкава, а плънката от яйца и разтопен кашкавал остава мека и сочна.

Необходими продукти:

  • Тортиля – 1 голяма

  • Яйца – 2 бр.

  • Кашкавал – 80 г

Начин на приготвяне:

  • Подгответе кашкавала: Настържете го на едро ренде, за да се разтопи бързо и равномерно.

  • Разбийте яйцата: Сложете ги в купа и ги разбийте добре с вилица до еднородна смес.

  • Загрейте тигана: Поставете сух тиган с незалепващо покритие на умерен огън и го оставете да се загрее.

  • Изсипете яйцата: Разпределете разбитите яйца по цялото дъно на тигана като тънък омлет.

  • Добавете тортилята: Поставете я веднага върху още влажните яйца и притиснете леко с шпатула, за да прилепне.

  • Обърнете основата: Когато яйцата се стегнат, обърнете внимателно тортилята, така че яйчената страна да остане отгоре.

  • Добавете кашкавала: Разпределете настъргания кашкавал върху едната половина на яйчената страна.

  • Сгънете кесадията: Прегънете свободната половина върху кашкавала и притиснете внимателно с шпатула.

  • Запечете: Гответе около 2 минути от едната страна, след което обърнете и запечете още 1–2 минути до златиста и хрупкава коричка.

  • Проверете плънката: Уверете се, че кашкавалът е напълно разтопен, а яйцата са добре сготвени.

  • Поднесете: Прехвърлете кесадията в чиния и я сервирайте веднага, докато е топла и хрупкава.

  • Тази хрупкава яйчена кесадия е чудесен избор, когато разполагате само с няколко продукта и искате нещо топло и вкусно за минути. Комбинацията от хрупкава тортиля, нежни яйца и разтопен кашкавал я прави подходяща за цялото семейство.

  • Източник: domashnakunyasdani.com

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Автор Фатме Мустафова

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