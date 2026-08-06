Идея за закуска! Яйчена кесадия само с 3 продукта

Хрупкава яйчена кесадия само 3 продукта. Може да си я направите за закуска, обяд или лека вечеря.
Тортилята става златиста и хрупкава, а плънката от яйца и разтопен кашкавал остава мека и сочна.
Необходими продукти:
Тортиля – 1 голяма
Яйца – 2 бр.
Кашкавал – 80 г
Начин на приготвяне:
Подгответе кашкавала: Настържете го на едро ренде, за да се разтопи бързо и равномерно.
Разбийте яйцата: Сложете ги в купа и ги разбийте добре с вилица до еднородна смес.
Загрейте тигана: Поставете сух тиган с незалепващо покритие на умерен огън и го оставете да се загрее.
Изсипете яйцата: Разпределете разбитите яйца по цялото дъно на тигана като тънък омлет.
Добавете тортилята: Поставете я веднага върху още влажните яйца и притиснете леко с шпатула, за да прилепне.
Обърнете основата: Когато яйцата се стегнат, обърнете внимателно тортилята, така че яйчената страна да остане отгоре.
Добавете кашкавала: Разпределете настъргания кашкавал върху едната половина на яйчената страна.
Сгънете кесадията: Прегънете свободната половина върху кашкавала и притиснете внимателно с шпатула.
Запечете: Гответе около 2 минути от едната страна, след което обърнете и запечете още 1–2 минути до златиста и хрупкава коричка.
Проверете плънката: Уверете се, че кашкавалът е напълно разтопен, а яйцата са добре сготвени.
Поднесете: Прехвърлете кесадията в чиния и я сервирайте веднага, докато е топла и хрупкава.
Тази хрупкава яйчена кесадия е чудесен избор, когато разполагате само с няколко продукта и искате нещо топло и вкусно за минути. Комбинацията от хрупкава тортиля, нежни яйца и разтопен кашкавал я прави подходяща за цялото семейство.
Източник: domashnakunyasdani.com