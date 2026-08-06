Идея за закуска! Яйчена кесадия само с 3 продукта

Хрупкава яйчена кесадия само 3 продукта. Може да си я направите за закуска, обяд или лека вечеря.

Тортилята става златиста и хрупкава, а плънката от яйца и разтопен кашкавал остава мека и сочна.

Необходими продукти:

Тортиля – 1 голяма

Яйца – 2 бр.

Кашкавал – 80 г

Начин на приготвяне: