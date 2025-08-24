Жеравна оживя с фолклор, традиции и любов

Без телефони, фотоапарати, слънчеви очила, само по народна носия.

От 22 до 24 август възрожденското село Жеравна се превърна в сцена на българския дух и традиции с 18-ото издание на Фестивала на фолклорната носия. Около 25 000 гости, участници и артисти спазиха условието да бъдат облечени в автентични носии, отдалечавайки се от съвременните устройства и комфорт, за да се потопят изцяло в атмосферата на българския бит отпреди 150 години.

Събитието помага на посетителите да направят „скок назад във времето“. Участниците имат възможността да се насладят на музика, традиции и занаяти.

Официалното откриване започна в петък с връчване на отличието „Апостол на българщината“ на проф. Любомир Пенев за принос в колекционирането на оръжия и носии, реставрацията на старинни къщи и подкрепата за ансамбъл „Българе“. В словото си Пенев посочи, че наградата е „бъдеща отговорност“ и призова дарителството да се разпространява като „заразна добродетел“.

Заместник-министърът на културата Георги Султанов поздрави участниците и подчерта значението на фестивала като празник на радостта и общността. Посланичката на Монголия у нас Лхагвасурен Саянаа отправи приветствие на български език и пожела съхранение на културното богатство на страната. Кметът на Котел акцентира върху духовната мисия на българите като народ, дарил писменост на милиони и създал уникалното явление – читалището.

Вечерта на откриването бе изпълнена с богата музикално-фолклорна програма – песни, хора и нестинарски игри, а Национален фолклорен ансамбъл „Българе“, ансамбъл „Странджа“, дуета Габриела Михайлова и Радостина Дамянова, както и Академичният народен хор при АМТИИ – Пловдив, завладяха публиката.

Фестивалът предложи и романтични емоции – още в първата вечер млад мъж предложи брак на любимата си Ани пред хиляди зрители. Митко, син на Смиляна Захариева – официално вписана в рекордите на „Гинес“ като жената с най-силен глас на планетата, падна на колене пред избраната си и тя каза „Хиляди пъти да!“. Моментът предизвика бурни аплодисменти и беше заснет, набирайки бързо популярност в социалните мрежи. Георги Манев, един от дългогодишните поддръжници на фестивала, предложи да бъде кръстник на бъдещото семейство, което допълнително разтопи сърцата на публиката.

Втората вечер включваше конкурси за автентични носии, народни борби, силови игри, надигравания и концерти на Нелина и Петя Панева.

Кулминацията бе ритуалното запалване на „Олелията“. Въпреки силния вятър, който за кратко изкара огньовете извън контрол и наложи намесата на пожарникарите, настроението не бе помрачено и хорото продължи без прекъсване. Хиляди участници се хванаха на дълги хора, а всяка поляна и баир се превърнаха в истинско „хорище“.

Финалният ден бе посветен на младите таланти с конкурса за музикалната награда „Иванчо Музиканта“ и официалното закриване на фестивала. Неделя, единственият ден с безплатен вход, позволи на всички гости да запечатат спомена с фотосесии сред носиите и възрожденските къщи.

По традиция се проведе и церемония по приемането на нови войводи в сдружението „Пазители на българщината“, чиито членове вече са над 90. Новоприетите положиха клетва за вярност към българските ценности, история и култура.

Фестивалът е международен и се организира всяка година от 2008 г. насам.

Създатели на събитието са невероятните Христо Димитров, както и Ян и Елена Андерсон, Георги Манев и Калин Григоров.

