Уникален български град пази 200 къщи от най-славния период в историята
Жеравна е обявена за архитектурно-исторически резерват с национално значение
Следете всички новини, анализи и коментари за Жеравна. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жеравна е обявена за архитектурно-исторически резерват с национално значение
Хиляди участници се хванаха на дълги хора, а всяка поляна и баир се превърнаха в истинско "хорище“
Всички в Жеравна са облечени в народни носии, а някой носят облекла, ушити преди повече от век
Традициите оживяват в Жеравна, Делян Добрев захвърли костюма
Използването на мобилни телефони е забранено
Застрахователното дружество подкрепи българския фолклор и традиции
Топ музикантът и Ели дефилираха на фестивала в Жеравна
На предизборните срещи хората споделят основния си проблем – доходите
Започна 12-ия фестивал на народната носия
Да се превърне Сливен в развит и атрактивен културно-исторически център. С тази задача вестник "Стандарт" събра като част от кампанията си "Чудесата н...
Холивудската звезда Бен Крос бе посрещнат от 100 каба гайди в Жеравна. Над 15 000 се събраха на тазгодишното 9-о издание на Фестивала на народната нос...
Работим за съхраняването на българската духовност в интерес на българските граждани. Това каза председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и замест...
Днес под забитите в небето борове на местността Добромерица край Жеравна са се събрали над 10 000 души. Нито един от тях не е доведен тук насила. Нит...
В продължение на три дни Жеравна ще се върне в миналото. Днес там се открива Деветият фестивал на фолклорната носия. Очакваният тридневен скок назад в...
* 9400 км делят Жеравна от Токио, 8200 кв - от Ню Йорк, и 3800 - от Лондон. * Градчето е на 330 км от София и на 100 от Бургас. * Две хипотези за им...
Нестинарски танци, 100 каба гайди и Николина Чакърдъкова ще забавляват гостите Жеравна отново ще стане столица на българската носия. Хиляди нашенци щ...
В моите пътешествия из прекрасната ни Родина този път съм поел към едно чудно място, познато на всеки българин. Кой не е чувал за Жеравна, чиито краси...
Министър Танева на хорото, Цветанов пак сложи калпак Дъждът не спря хорото на 15 000 влюбени в българския фолклор Миналата година в Жеравна се появи...
В котленското село Жеравна хиляди българи от всички краища се веселят, пеят, свирят и танцуват по повод Фестивала на носията, който се провежда традиц...
Скоро Жеравна няма да е архитектурен резерват. Местни жители алармираха, че искат да застроятнеговия вход, съобщава Нова тв. По сега действащия подро...