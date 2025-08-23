Хиляди се стичат за фестивала на фолклорната носия

Българските традиции оживяват в Жеравна

Започна Фестивалът на фолклорната носия. И тази година се очаква хиляди посетители да се потопят в атмосферата и да се доближат до бита на българите отпреди близо 150 години.

„Емоцията, която може да изпиташ тук, начинът, по който те кара да се чувстваш тази гора, емоцията от музиката, от всички тези хора, облечени в такива красиви носии, просто е неописуема и това няма как да не те накара да се върнеш отново”, казва Моника Иванова.

„Искаме да покажем нашите хора, нашите танци”, споделя Димитър Яков от Петрич.

„Аз съм горд, че съм българин и българите пазят по такъв начин, нещо, което техните баби и дядовци са създали, а именно най-богатият фолклор в ритмично отношение на планетата земя”, заяви хореографът Христо Димитров, основател на Фестивала в Жеравна.



„Все едно са усетили предците си, нещо, което е дошло от много далече и трябва да стигне напред до нашите внуци, и те да разберат какво значи да си българин”, казва Иванка Христова. Тя е на 85 години и идва в Жеравна от основаването на фестивала. Диди пък идва за пореден път и води своята двумесечна дъщеря Яна.



„За мен това място е най-прекрасното на света и искам и тя да го усети още от много мъничка. Няма как да го пропусна това нещо, което се случва тук и искам и тя да го усети също”, казва Диди.



„Така от малък да се запознае с българщината, със звуците, с музиката, с танците, с хората, с носиите, с всичко”, казва Мартин, баща на малкия Симеон.

Всички в Жеравна са облечени в народни носии, а някой носят облекла, ушити преди повече от век.

