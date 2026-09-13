Жеравна оживя с фолклор, традиции и любов
Хиляди участници се хванаха на дълги хора, а всяка поляна и баир се превърнаха в истинско "хорище“
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Хиляди участници се хванаха на дълги хора, а всяка поляна и баир се превърнаха в истинско "хорище“
Започна 12-ия фестивал на народната носия
Работим за съхраняването на българската духовност в интерес на българските граждани. Това каза председателят на Парламентарната група на ГЕРБ и замест...
Днес под забитите в небето борове на местността Добромерица край Жеравна са се събрали над 10 000 души. Нито един от тях не е доведен тук насила. Нит...
В продължение на три дни Жеравна ще се върне в миналото. Днес там се открива Деветият фестивал на фолклорната носия. Очакваният тридневен скок назад в...
* 9400 км делят Жеравна от Токио, 8200 кв - от Ню Йорк, и 3800 - от Лондон. * Градчето е на 330 км от София и на 100 от Бургас. * Две хипотези за им...
Може ли кукла Барби да носи традиционна българска носия? Защо пък не. Това си казаха творци от арт ателие в столицата, които със замах свалиха розовит...