Спектакълът за Чудесата! Звезди прави нещо невиждано

ГЛАСУВАЙ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

ГЛАСУВАЙ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Песен, която никога досега не е била изпълнявана на концерт, ще гръмне в Народния театър в Деня на народните будители

За първи път на сцена Звезди от „Ахат“ ще извиси глас с уникалното парче „Ние сме българи“. Това е един от големите подаръци, който уникалният спектакъл „България – страна на Чудесата“ прави за българите на 1 ноември.

Това е специалният начин националната кампания „Чудесата на България“ да отбележи Деня на будителите. Тази година мисията има своеобразен юбилей – 15 години, и традиционните награди за културно наследство ще станат част от вълнуващ концерт-церемония.

ГЛАСУВАЙ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

ГЛАСУВАЙ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Храмът на културното наследство

На 1 ноември едно от най-големите културни Чудеса на България – Народният театър „Иван Вазов“, става сцена на времето и храм на културното наследство, в който над 700 души ще изживеят вълнуващото пътешествие на българския дух от праисторията до днес. Народният театър е основен партньор на голямото събитие, което се провежда с подкрепата на Министерство на културата.

Спектакълът-церемония се организира от Общество „Културно наследство“, българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“. „Стандарт“ и БНТ на медийни партньори на събитието.

Министри, депутати и дипломати - специални гости на концерта

Оскарите за Чудесата ще бъдат раздадени от министри и най-големите имена на словото и духа у нас.

Гости на концерта - церемония ще бъдат министри, депутати, кметове, целият дипломатически корпус, директори на музеи, библиотеки, читалища, най-големите историци и археолози у нас, ректори на университети, ръководството на БАН, представители на бизнеса, целият културен елит, неправителствени организации.

Специални гости на церемонията ще са младежи от цялата страна, членове на Младежка академия "Чудесата на България".

Уникалната група "Вакали"

ще даде началото на невероятния спектакъл. След това глас в небето ще извиси космическата Валя Балканска, а Николина Чакърдъкова и нейният Неврокопски ансамбъл ще докоснат сърцето на всеки в залата.

Иван Лечев и Константин Цеков ще направят нещо, което от години не е виждано – ще имат виртуозно изпълнение на цигулка и роял. Специален акцент в програмата ще са младите таланти от център за изкуства „Зорница“, които заедно със звездата от „Капките“ Димитър Атанасов ще имат впечатляващо изпълнение на една от най-обичаните български песни.

Уникални клипове

Режисурата на спектакъла, цялостното му оформление и спиращите дъха клиповете, които ще бъдат излъчени в залата на Народния театър, са дело на лидера в аудио-визуалните продукти "Smile Media", дългогодишен партньор на „Стандарт“ и „Чудесата на България“.

По време на спектакъла ще бъдат връчени единствените по рода си у нас награди за културно наследство, които „Чудесата на България“ присъжда вече 15 години.

Голямото гласуване

Чудо на годината и Атракция на годината се определят с гласуване в агенция „Стандарт“, което тръгна на 10 октомври 2025 г. (петък)

До четвъртък всеки ще може да даде гласа си за чудото на България, с което се гордеем най-много. В класацията ще участват крепости, светилища, манастири, съкровища, дестинации, които са били отличавани или номинирани в кампанията през последните 15 години. Вотът е за новите Чудеса на България, които влизат в новия модерен разказ за култура и туризъм, наречен Бранд България.

ГЛАСУВАЙ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

ГЛАСУВАЙ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com