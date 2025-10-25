Чудесата на България

Големи обрати във вота за Чудесата - ГЛАСУВАЙТЕ!

Големите победители ще бъдат обявени на уникалния спектакъл – церемония „България – страна на Чудесата“

25 окт 25 | 11:58
239
Мира Иванова

ГЛАСУВАЙ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

ГЛАСУВАЙ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Големи обрати бележат всеки ден вота на българите за Чудесата на България. 15 от най-значимите археологически открития и 15 от най-големите културно-исторически и туристически атракции на последните 15 години влязоха в състезанието за първото място в двете класации.

Големите победители ще бъдат обявени на уникалния спектакъл – церемония „България – страна на Чудесата“. Там ще бъдат връчени юбилейните награди „Чудесата на България“ за последните 15 години.

Спектакълът ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието, което се осъществява с подкрепата на Министерство на културата.

ВИЖТЕ КОИ ЧУДЕСА УЧАСТВАТ В ГОЛЯМАТА НАДПРЕВАРА:

