Големи обрати във вота за Чудесата - ГЛАСУВАЙТЕ!

ГЛАСУВАЙ ЗА ЧУДО НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

ГЛАСУВАЙ ЗА АТРАКЦИЯ НА ПОСЛЕДНИТЕ 15 ГОДИНИ

Големи обрати бележат всеки ден вота на българите за Чудесата на България. 15 от най-значимите археологически открития и 15 от най-големите културно-исторически и туристически атракции на последните 15 години влязоха в състезанието за първото място в двете класации.

Големите победители ще бъдат обявени на уникалния спектакъл – церемония „България – страна на Чудесата“. Там ще бъдат връчени юбилейните награди „Чудесата на България“ за последните 15 години.

Спектакълът ще се състои на 1 ноември в едно от най-големите културни чудеса на страната ни – Народния театър „Иван Вазов“. Храмът на Мелпомена е партньор на събитието, което се осъществява с подкрепата на Министерство на културата.

ВИЖТЕ КОИ ЧУДЕСА УЧАСТВАТ В ГОЛЯМАТА НАДПРЕВАРА:

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com